Том Хиддлстон / © Associated Press

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Для актёра Тома Хиддлстона есть роль, более важная, чем любой супергерой или кинозлодей. 45-летний актер, известный по роли Локи во вселенной Marvel, рассказал, что отцовство стало главным источником смысла и счастья в его жизни. Вместе со своей невестой, актрисой Зави Эштон, он воспитывает двоих детей и открывает для себя совершенно новое измерение любви.

В интервью изданию Esquire UK актер рассказал, что стать отцом — значит полностью изменить свою жизнь. Его приоритеты сместились, это самое важное, что он когда-либо делал, самая важная роль, которую он когда-либо играл.

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Более сильные и яркие чувства

Том Хиддлстон / © Associated Press

Актёр признаётся, что даже представить себе не мог, насколько сильными окажутся эмоции после появления детей. Отцовство, по его словам, словно расширяет сердце, чувства становятся глубже, а любовь — такой, какой он раньше не знал.

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На вопрос, всегда ли такая эмоциональная насыщенность — это хорошо, Том без колебаний ответил:«Да, потому что вы чувствуете себя живыми, как никогда раньше».

В то же время отцовство для него — это не только глубокие чувства, но и ежедневное участие в жизни детей. Актер вспомнил, как после съемок в горах вернулся домой утренним рейсом и, приземлившись в шесть утра, сразу отправился с детьми на детскую площадку. Даже насыщенный рабочий график не меняет его желания находить время для семьи.

Работа также даёт возможность открывать детям мир. Благодаря своим проектам Гиддлстон знакомит их с новыми темами, в частности, с историей Помпеи и достижениями альпиниста Эдмунда Хиллари, которого он сыграл в фильме «Тенцинг».

Позволит ли он детям пойти по его стопам

Том Гиддлстон и Зави Эштон / © Associated Press

Если дети когда-нибудь захотят стать актёрами, Том готов поддержать их выбор. Однако его главное желание гораздо проще и важнее любых профессиональных амбиций, он хочет, чтобы они были счастливы.

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Хиддлстон и 42-летняя Зави Эштон познакомились в 2019 году во время работы над театральной постановкой «Измена», где играли супругов. Экранная и сценическая химия переросла в настоящие отношения, поэтому в 2021 году пара впервые вместе появилась на красной дорожке церемонии Tony Awards, а в марте 2022-го объявила о помолвке.

В том же году у пары родился первый ребенок. О рождении второго ребенка Гиддлстон рассказал в декабре 2025 года в интервью GQ. Тогда он назвал опыт рождения ребенка необыкновенно прекрасным и глубоким событием, которое до неузнаваемости меняет жизнь.

Том Хиддлстон / © Associated Press

Несмотря на мировую славу, громкие премьеры и культовые роли, Том Хиддлстон всё громче заявляет о том, что действительно имеет для него значение. И это не очередной успех в Голливуде, а возможность быть рядом с детьми, наблюдать, как они растут, и поддерживать их в их собственных решениях.

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