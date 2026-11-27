Хлои Кардашьян / © Associated Press

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Личная жизнь Хлои Кардашьян снова стала предметом обсуждения. В новом эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян» («The Kardashians»), вышедшем 26 ноября, звезда удивила зрителей неожиданным ответом на вопрос о свиданиях и перспективах новых отношений, об этом сообщило издание People.

Во время вечеринки, посвященной запуску своего аромата «XO Blue», пошутили, что Хлои нужен мужчина, ведь у ее сестер есть партнеры. Также ей предложили альтернативу — так называемый «лавандовый брак». Кардашьян ответила, что вполне готова рассмотреть такой вариант.

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Что такое «лавандовый брак»

Хлои Кардашьян / © Associated Press

«Лавандовым браком» называют союз мужчины и женщины, заключаемый из практических или социальных соображений, когда один или оба партнера являются квир-людьми. Такой брак может представлять собой договор о взаимной поддержке, комфорте и совместной жизни без традиционных романтических ожиданий.

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В беседе Хлои с юмором объяснила свою позицию. По её словам, всё зависит от того, что потенциальный мужчина сможет ей предложить, например, если он будет ежедневно помогать ей безупречно выглядеть, это уже весомый аргумент в его пользу.

В то же время звезда призналась, что перспектива заботиться ещё об одном человеке не всегда кажется ей привлекательной. Сейчас она вполне довольна своим ритмом жизни.

Почему звезда выбирает одиночество

Хлои Кардашьян / © Associated Press

После расставания с баскетболистом Тристаном Томпсоном в 2022 году Хлои не вступала в новые романтические отношения. Бывшая пара воспитывает двоих детей — дочь Тру и сына Тейтума.

Их отношения пережили немало сложных моментов, в частности измены Томпсона и скандал, связанный с отцовством другого ребенка. После этого Кардашьян решила сосредоточиться на себе и материнстве.

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В одном из недавних выпусков своего подкаста «Khloé in Wonder Land» она рассказала, что сознательно остаётся одинокой с момента рождения сына. По словам Хлои, ей нравится, что сейчас она может полностью посвятить себя жизни детей.

Еще раньше звезда называла отказ от свиданий одним из самых разумных решений, пока дети маленькие. Она не исключает, что со временем её взгляды изменятся, однако пока романтические поиски не входят в число её приоритетов.

Хлои Кардашьян / © Associated Press

Поэтому Хлои Кардашьян больше не стремится соответствовать чужим представлениям о счастливой личной жизни. Для неё сейчас на первом месте дети, собственный комфорт и возможность самостоятельно определять, какими будут её отношения с другими людьми. А идея «лавандового брака» пока остаётся скорее забавной гипотезой, чем конкретным планом. Но главное — понимать, что не каждая женщина мечтает срочно найти партнера, иногда лучший выбор заключается в том, чтобы наслаждаться жизнью на своих условиях.

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