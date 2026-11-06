Звезда сериала "Анатомия Грей" Сара Дрю рассказала о своем отношении к красоте, возрасту и уходу за кожей

Сара Дрю / © Associated Press

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Для многих зрителей Сара Дрю навсегда останется доктор Эйприл Кепнер из культового сериала «Анатомия Грей». На протяжении многих лет актриса была частью этой истории, однако сегодня её карьера выходит далеко за пределы знакомого телевизионного образа, об этом говорится в материале издания NewBeauty.

Но, несмотря на профессиональные изменения, зрителей интересует не только то, что происходит с актрисой на съемочной площадке. Её естественный облик, ухоженная кожа и непринуждённый стиль — ещё одна тема, о которой Сара охотно говорит.

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Шляпы, красная помада и голливудский шик 1940-х годов

Сара Дрю / © Associated Press

Превращение в Хедду Хоппер в фильме «Джимми» стало для Сары настоящим эстетическим приключением. Её героиня была известна не только острым языком и любовью к сенсациям, но и роскошными шляпками, которые стали неотъемлемой частью её узнаваемого образа.

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По словам актрисы, каждый головной убор для фильма создавали индивидуально. Шляпы изготавливались с нуля на основе исторических фотографий Хоппер, так же как и костюмы и образы, в которых она появлялась на публике.

Сара признается, что каждый день с нетерпением ждала момента, когда ей покажут очередную шляпу. Именно костюмы и аксессуары помогали проникнуться атмосферой персонажа, но окончательно перевоплотиться в Гедду ей помог голос.

А вот одна косметическая привычка той эпохи до сих пор остается актуальной для актрисы — красная помада.«Я обожаю красные губы и наношу помаду каждый раз, когда она подходит к моему образу», — рассказала Дрю.

Впрочем, полностью перенимать бьюти-ритуалы 1940-х она не стала. Причина вполне понятна, ведь современный ритм жизни не оставляет много времени на сложные процедуры. Да и возможность просто сесть в кресло и довериться профессиональной команде, которая создает образ, актриса считает настоящим удовольствием.

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Секрет сияющей кожи

Сара Дрю / © Associated Press

Если и есть одно средство, от которого актриса сейчас действительно в восторге, то это коллагеновые маски. Сара рассказала, что во время съемок использует маски каждый вечер, даже оставляет их на лице во время сна. По её словам, регулярное применение заметно изменило состояние кожи: утром она выглядит более увлажнённой, приобретает красивое естественное сияние и тот самый эффект гладкой, свежей, словно подсвеченной изнутри кожи.

Это очень важно во время длительных съемок, когда лицо постоянно подвергается воздействию макияжа, освещения и перепадов температуры. К тому же праздничные фильмы часто снимают в довольно сложных условиях, иногда летнюю жару приходится маскировать искусственным снегом, а иногда актеры работают на морозе под горячими софитами. В таких условиях дополнительное увлажнение становится настоящим спасением.

Главный урок по красоте от актрисы

Сара Дрю / © Associated Press

Несмотря на то, что сегодня Сара Дрю уделяет своей коже гораздо больше внимания, она признается, если бы могла вернуться в подростковый возраст, то изменила бы одну важную привычку — речь идет о солнцезащитном креме. Актриса сожалеет, что не была достаточно дисциплинированной в использовании SPF и не начала ежедневно защищать лицо от ультрафиолета ещё с юности.

Она отмечает, что у неё нет большого количества видимых повреждений от солнца, но убеждена, что регулярная защита кожи в более молодом возрасте могла бы положительно повлиять на её состояние сегодня.

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Еще одно признание касается базового ухода. До середины или второй половины своих тридцати лет у Сары практически не было полноценной косметической рутины. Она просто умывалась мылом для тела и считала, что этого достаточно. Без увлажняющего крема, без специальных средств и без дополнительной заботы о коже.

Теперь всё по-другому, актриса гораздо внимательнее относится к своему лицу, увлажнению кожи и профилактике возрастных изменений. Ее история напоминает о важном моменте, не нужно ждать появления первых морщин, пигментации или потери упругости, чтобы начать ухаживать за собой. Солнцезащита, мягкое очищение и увлажнение — это не сложные антивозрастные ритуалы, а базовая забота, важная в любом возрасте.

Сон, дневник и горячая йога

Сара Дрю / © Associated Press

Когда приходится одновременно работать над полнометражным фильмом, продюсировать телесериал, давать интервью и путешествовать, найти время для себя становится настоящим испытанием.

Сара не скрывает, что нынешний промо-период оказался довольно интенсивным. Многочисленные публичные выступления, перелеты и плотный график требуют много энергии. Поэтому приоритетом для неё стал сон.

Актриса старается ложиться спать пораньше и давать себе возможность полноценно отдохнуть. Она заметила, что именно недосыпание первым нарушает её привычный баланс, поэтому в особенно напряжённые периоды относится к отдыху максимально серьёзно.

Еще один утренний ритуал, без которого Сара не представляет своего дня, — кофе и дневник. Она начинает утро с чашки кофе и записывает всё, что её беспокоит. Однако на этом практика не заканчивается: после того как актриса излагает свои страхи и переживания, она уделяет время благодарности. Такой простой ритуал помогает ей переключиться с тревоги на радость, внутреннее спокойствие и ощущение опоры.

Сара Дрю / © Associated Press

А когда Сара не путешествует, неотъемлемой частью её жизни становится горячая йога. Актриса называет занятия в своей студии способом вернуться к себе и восстановить внутреннее равновесие. Для неё это не просто физическая активность, а возможность остановиться, почувствовать собственное тело и немного отвлечься от бесконечного потока рабочих задач.

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