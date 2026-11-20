Хантер Шафер / © Associated Press

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В отношениях нет универсальных правил, а то, что когда-то казалось идеальным, со временем может утратить свою привлекательность. Хантер Шафер хорошо знает это по собственному опыту. В интервью для рубрики Blind Date издания Cosmopolitan актриса поделилась своими мыслями о полиамории, моногамии и о том, почему сегодня выбирает более простой формат романтических отношений.

«Это мило и не так уж сложно»

Хантер Шафер / © Getty Images

Во время беседы ведущая Вилла Беннетт спросила Хантер, каково её отношение к моногамным отношениям сегодня. Актриса не стала скрывать, что её взгляды существенно изменились. По её словам, у неё уже был опыт различных форматов отношений в квир-сообществе, в частности открытых и полиаморных, но теперь она больше склоняется к моногамии.

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«Я думаю, это мило, приятно и намного проще» — пояснила Шафер.

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Она также отметила, что немоногамные отношения часто требуют гораздо больше усилий. И речь здесь идет не только об эмоциональной стороне, но и о вполне бытовых вещах. Когда собеседница заговорила о сложности согласования графиков, Хантер сразу подхватила тему и призналась, что ненавидит планирование.

По словам актрисы, сама идея полиамории кажется ей интересной и смелой, однако воплотить её в жизнь гораздо сложнее. К тому же, как в шутку заметила звезда, у неё просто нет на это времени.

От полиамории к моногамии

Хантер Шафер / © Associated Press

Интересно, что раньше Шафер совсем по-другому относилась к моногамным отношениям. В 2024 году она рассказывала, что именно полиамория стала для неё первым опытом романтических отношений.

«Именно с этого я и начинала. Так я научилась строить отношения» — вспоминала актриса.

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До романа с актёром Домиником Файком её представления о любви формировались преимущественно в среде открытых отношений. Тогда моногамия казалась ей даже неким ограничением, ведь она считала, что люди, выбирающие только одного партнера, как бы лишают себя других возможностей.

Однако личный опыт изменил её убеждения. Пребывание в моногамных отношениях открыло для Хантер другую сторону близости, которая ей понравилась. Поэтому теперь актриса признает, что моногамия тоже может быть интересной, особенно если не воспринимать её как ограничение.

Можно экспериментировать, открывать для себя разные форматы отношений, менять мнение и в конечном итоге выбирать то, что приносит наибольший комфорт. Ведь главное — не оправдывать чьи-то ожидания, а найти свой собственный способ быть счастливыми.

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