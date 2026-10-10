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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды
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Звезда сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис рассказала, как диагноз "опоясывающий лишай" изменил её отношение к здоровью

Звезда сериала «Секс в большом городе» откровенно рассказала о тяжелой болезни, которая заставила её по-новому взглянуть на здоровье, возраст и красоту. Теперь актриса призывает женщин не откладывать заботу о себе на потом.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Кристин Дэвис

Кристин Дэвис / © Associated Press

У Кристин Дэвис, которую миллионы зрителей знают как Шарлотту Йорк из сериала «Секс в большом городе», есть важное послание для женщин старше 50 лет. Актриса убеждена, что заботиться о здоровье нужно не тогда, когда организм начинает подавать тревожные сигналы, а значительно раньше.

В интервью изданию NewBeauty Дэвис рассказала о собственном опыте борьбы с опоясывающим лишаем — заболеванием, которое стало для неё неожиданным испытанием. Именно эта история побудила её более внимательно относиться к своему организму, профилактическим обследованиям и возрастным рискам.

«Я даже не думала, что отношусь к группе риска»

Кристин Дэвис / © Associated Press

Кристин Дэвис / © Associated Press

Всё началось во время съёмок финального сезона «Секса в большом городе». После поездки в Лос-Анджелес Кристин почувствовала сильную боль в области лба. Кожа была настолько чувствительной, что актрисе было трудно даже прикасаться к ней. Сначала никаких видимых признаков не было, но впоследствии появились розовые пятна и резкая боль, которая распространялась от макушки вниз.

Когда сыпь стала заметной, врач подтвердил диагноз — опоясывающий лишай. Заболевание вызывает вирус ветряной оспы, который может оставаться в организме в неактивном состоянии в течение многих лет, а затем вновь активироваться.

В случае с Дэвис ситуация была особенно серьёзной, поскольку поражённый нерв шёл к глазу. Актрисе назначили противовирусное лечение и направили к офтальмологу. Тот настоял, что ей необходимо прекратить работу и отдыхать, ведь существовал риск потери зрения.

«Я сказала, что должна быть на съемках, а врач ответил, что я не понимаю всей серьезности ситуации» — вспоминает Кристин. В конце концов она сообщила съёмочной группе, что не сможет работать. К счастью, коллеги отнеслись к этому с пониманием и изменили график.

Почему после 50 лет важно быть более внимательной к себе

Кристин Дэвис / © Associated Press

Кристин Дэвис / © Associated Press

По словам актрисы, её история показала, насколько важно открыто говорить о заболевании. После первого рассказа о своём опыте она получила немало отзывов: знакомые и случайные собеседники признавались, что после услышанного решили поговорить со своими врачами.

Это стало для Дэвис дополнительной мотивацией для продолжения просветительской работы. 7 октября в Нью-Йорке она присоединилась к кампании GSK «Shingles, actually», посвященной повышению осведомленности об опоясывающем лишае. К ней также присоединились Виола Дэвис и другие общественные деятели.

«Я всегда думала, что я здорова и со мной всё в порядке, зачем мне лишний раз идти к врачу? Однако с возрастом появляются риски, о которых стоит знать. Мы можем многое сделать, чтобы заранее позаботиться о себе» — объясняет она.

Теперь Кристин более внимательно относится к профилактическим обследованиям, интересуется генетической предрасположенностью к определенным заболеваниям и не стесняется обсуждать с специалистами потенциальные риски. Она советует женщинам расспрашивать врачей и фармацевтов о доступных способах профилактики, в частности опоясывающего лишая.

Красота взросления — в принятии себя

Кристин Дэвис / © Associated Press

Кристин Дэвис / © Associated Press

Изменения коснулись не только отношения Дэвис к здоровью, но и восприятия возраста и собственной внешности. За последнее десятилетие актриса научилась больше принимать себя и перестала сравнивать нынешнюю версию себя с той, какой она была в 30 лет.

По её мнению, такие сравнения не приносят пользы, а наоборот лишают радости от жизни здесь и сейчас. Сегодня Кристин чувствует больше спокойствия, ценит возможность быть рядом с детьми и друзьями и стремится сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

«Я счастлива, что жива, что здорова и могу быть рядом с людьми, которых люблю. В жизни столько радости, стоит сосредоточиться на ней, продолжать учиться и отпускать то, что больше не нужно», — говорит актриса.

Кристин Дэвис / © Associated Press

Кристин Дэвис / © Associated Press

История Кристин Дэвис — это не только рассказ о болезни, которая заставила её прервать напряжённые съёмки, но и напоминание о том, что взросление не обязательно означает утрату свободы, красоты или радости. Наоборот, с возрастом можно лучше понимать себя, внимательнее относиться к собственным потребностям и смелее говорить о том, что раньше казалось неудобным.

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