Звезда сериала "Уэнсдэй" Джой Сандей рассказала о своих косметических процедурах после работы

Джой Сандей / © Associated Press

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Голливудской актрисе Джой Сандей не привыкать к перевоплощениям, долгим съемочным дням и жизни перед камерами. Она снималась в «Уэнсдэй» и других проектах, но после работы больше всего ценит момент, когда может наконец-то побыть собой. В интервью изданию People актриса рассказала, что её любимая часть дня начинается дома, когда можно смыть всё с лица и оставить позади образ, который она создавала для работы.

Джой Сандей / © Associated Press

«Я просто люблю эту рутину» — поделилась Сандей. Для неё это не только очищение кожи или снятие макияжа. Актерская профессия предполагает постоянные перевоплощения, поэтому «возвращение к собственному лицу» становится символическим завершением рабочего дня. Возможностью отложить роль, перестать соответствовать чужим ожиданиям и снова услышать себя.

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От нескольких штрихов подводкой до масштабной игры с макияжем

Джой Сандей / © Associated Press

В начале своей актерской карьеры Сандей почти не пользовалась макияжем. Косметика постепенно стала частью её профессионального опыта, сначала как способ подчеркнуть внешность на прослушиваниях, а впоследствии как инструмент для экспериментов с образом.

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Одним из первых открытий стала подводка для глаз, ведь с помощью нескольких простых штрихов актриса научилась более выразительно подчеркивать черты лица и создавать нужное впечатление. Однако даже на фоне гламура в её бьюти-жизни осталось место естественной простоте.

Особый фаворит — губы, актриса шутит, что они занимают едва ли не половину её лица, поэтому увлажнение и блеск для губ — почти обязательные элементы её образа. Даже когда на остальной части лица нет косметики, блеск помогает ей чувствовать себя собранной и уверенной.

Возвращение к себе важнее идеального макияжа

Джой Сандей / © Associated Press

Иногда лучшее, что можно сделать для себя после насыщенного дня, — это перестать что-то из себя выжимать. Мы привыкли говорить об уходе как о наборе средств, этапов и процедур. Однако он может быть и личным способом провести границу между работой и отдыхом. Для кого-то это вечерний душ, для кого-то — удобная одежда, тишина, музыка или несколько минут без телефона, а для Сандей — возможность смыть макияж и вернуться к собственному отражению без роли, которую нужно играть.

Такой ритуал не обязательно должен быть сложным или дорогостоящим. Его ценность заключается в ощущении, что день подошёл к концу, и теперь можно уделить время себе. Не для того, чтобы к утру стать лучшей версией себя, а просто чтобы отдохнуть от необходимости постоянно быть кем-то.

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Взрослеть — значит становиться смелее

Джой Сандей / © Associated Press

Сандей откровенно говорит и о другой стороне жизни в индустрии развлечений — о внимании к внешности и неизбежных возрастных изменениях. По её словам, она старается принимать каждый год жизни и не воспринимать взросление как повод для грусти.

Сандей также признается, что из-за работы в индустрии развлечений порой слишком остро реагирует на то, как её воспринимают окружающие. Однако в то же время она считает прекрасной саму возможность меняться, видеть, как с годами меняются лицо и тело, а вместе с ними растёт и внутренняя уверенность.

Актриса считает привилегией возможность жить и наблюдать, как прожитые годы отражаются на внешности. Ведь наше лицо — своеобразная капсула воспоминаний, опыта и всего, что мы пережили.

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