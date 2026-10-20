Звездная челка в стиле Gucci, которая сделает ваш образ роскошным этой осенью

Дакота Джонсон / © Associated Press

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В 2026 году бьюти-тренды получают всё более интересные названия, а причёски — собственные модные манифесты. Этой осенью в центре внимания Gucci челка — мягкая, слегка небрежная, создающая эффект дорогой, но непринужденной укладки. По данным издания NewBeauty, количество поисковых запросов по этому стилю выросло более чем на 500% по сравнению с прошлым годом.

В чём секрет челки Gucci

Это челка, которая выглядит изысканно и дорого, но при этом она более мягкая и естественная, чем классический ровный срез. Её основные особенности — лёгкая текстура, пряди до уровня бровей и мягкий пробор. Удлиненные края плавно переходят в пряди, обрамляющие лицо. В результате прическа выглядит продуманно, но не создает впечатления, будто вы провели час перед зеркалом.

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Среди звезд, демонстрирующих актуальную версию этого тренда, — Дакота Джонсон. Её фирменная челка, едва касающаяся бровей, стала прекрасным примером того, как небольшое изменение способно освежить образ без радикальной стрижки.

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Главный осенний тренд

Название Gucci появилось не случайно. Его связывают со знаменитым парикмахером Димитрисом Джаннетосом, который создал эту прическу для Деми Мур в короткометражном фильме Gucci «The Tiger» осенью 2025 года. Лента стала частью презентации новой эры модного дома под руководством креативного директора Демны.

Мур сыграла Барбару Гуччи, а длинная текстурированная челка с прядями у лица помогла подчеркнуть характер её героини. Идею предложил сам Демна, поэтому и закрепилось название «челка Gucci».

Как сделать такую челку в салоне

Покажите парикмахеру фото Дакоты Джонсон и попросите сделать густую, но мягко текстурированную челку с удлиненными прядями по бокам. Важно не слишком прореживать волосы, идея заключается в том, чтобы сохранить их визуальную густоту и легкость.

Она подойдет тем, кто давно мечтает о челке, но не готов к резким переменам и легко вписывается в повседневные образы, а слегка небрежная укладка только придает ему шарм.

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