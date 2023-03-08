Звезды-феминистки: кто из знаменитых женщин в Голливуде выступает за равные права

В наши дни феминизм, который в последние пару десятилетий сдал свои позиции, снова начал входить в силу – за права женщин сегодня борются даже голливудские знаменитости.

Мерил Стрип

Мерил Стрип / Фото: Getty Images

Трехкратная обладательница "Оскара" Мерил Стрип является настоящим борцом за права женщин: в каждом публичном выступлении она ратует за равные права полов, и подкрепляет свои высказывания, создавая на экране образы женщин, которые могут за себя постоять. Имена героинь Стрип говорят сами за себя: за последние несколько лет она сыграла "железную леди" Маргарет Тэтчер, лидера Британского движения суфражисток Эммелин Панкхерст и издателя Washington Post, лауреата Пулитцеровской премии Кэтрин Грэм. Впрочем, сама актриса особой воинственностью не отличается – она часто говорит, что не считает себя феминисткой и выступает всего лишь за "легкий баланс между полами".

Мадонна

Мадонна / Фото: Getty Images

Высказывания Мадонны, выступающей за равные права мужчин и женщин, настолько яркие и запоминающиеся, что их растаскивают на цитаты. "Если вы родились девушкой, – говорит поп-королева в интервью, – вам придется всю жизнь играть в одну и ту же игру. Согласно ее правилам, вы можете быть милой и сексуальной, но демонстрировать ум или иметь собственное мнение – боже упаси! Вы также можете нравиться мужчинам и одеваться, как женщина легкого поведения, но играть ведущую роль в сексуальных отношениях и делиться с партнером своими фантазиями – об этом не стоит и думать".

Любое высказывание Мадонны впечатляет, но одно из них достойно того, чтобы стать лозунгом современного феминизма, не зря его часто вспоминают и цитируют. "Ты не должен придерживаться никаких правил, если ты мальчик, – считает поп-королева, – и должна придерживаться ста правил, если ты девочка".

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

Эмма Уотсон постепенно – и незаметно для своих поклонников – превратилась из юной волшебницы Гермионы в борца за права женщин. О гендерном неравенстве актриса говорит не только в каждом своем интервью, но и с трибуны Генассамблеи ООН – Уотсон является послом доброй воли этой организации. Выступая перед столь уважаемым собранием, актриса держалась уверенно и дала старт социальной кампании HeForShe, цель которой – борьба за права прекрасного пола. По словам Уотсон, даже будучи голливудскими звездами – не говоря уже о представительницах других, более скромных профессий – женщины заведомо зарабатывают меньше мужчин, а также, в отличие от них, не могут свободно распоряжаться своим телом, что, на ее взгляд, совершенно недопустимо.

Бейонсе

Бейонсе / Фото: Getty Images

Бейонсе, как и Мерил Стрип, не торопится причислять себя к феминисткам. "Я всегда побаивалась негативной окраски этого слова, – говорит певица в интервью, – хотя вкладываю в него самый простой и понятный смысл. Феминист – это тот, кто хочет, чтобы мужчины и женщины были равны и не воевали, а ладили друг с другом". Правда, это не помешало Бейонсе на церемонии награждения MTV Video Music Awards в 2014 году исполнить одну из своих песен, используя не оставляющий сомнений в ее убеждениях видеоряд: на "заднике" на темном фоне крупными буквами было написано слово feminist.

Патрисия Аркетт

Патрисия Аркетт / Фото: Associated Press

Обладательница "Оскара" за роль второго плана в фильме "Отрочество" и звезда сериала "Закон и порядок" Патрисия Аркетт о своих феминистских убеждениях сказала не где-нибудь, а на церемонии награждения премии Американской киноакадемии. В благодарственной речи актриса не стала – по многолетней традиции – вспоминать добрым словом родителей, режиссеров и партнеров, с которыми работала, а заявила, что требует равных прав для мужчин и женщин. Ее слова особенно понравились другим присутствующим в зале звездам-феминисткам – Мерил Стрип и Бейонсе.

Читайте также: