Звезды, которые больше не скрывают проблемы с кожей: кто признался в акне, псориазе и витилиго

Синтия Никсон / © Associated Press

Реклама

В мире фильтров, Фотошопа и безупречных бьюти-кампаний знаменитости постепенно выбирают иную стратегию — говорить честно. Издание NewBeauty рассказало об историях известных людей, которые публично рассказывали о своих кожных заболеваниях. Для кого-то это многолетняя борьба с акне, для кого-то — хронический псориаз или экзема, а кто-то годами пытался понять, почему кожа постоянно реагирует на привычные средства. Однако их истории объединяет одна мысль: проблемная кожа — не повод прятаться.

Аликс Эрл — акне

Аликс Эрл / © Associated Press

Инфлюенсер неоднократно делилась в соцсетях своим опытом борьбы с акне. По её словам, на протяжении многих лет она пробовала множество средств, которые либо не помогали, либо оказывались слишком агрессивными для кожи. Именно этот опыт вдохновил её на создание собственного бренда средств по уходу Reale Actives — такого, которым она сама хотела бы пользоваться раньше.

Реклама

Стейси Лондон — псориаз

Стейси Лондон / © Associated Press

Телеведущая страдает бляшечным псориазом большую часть своей жизни. Она уделяет особое внимание этой проблеме, поскольку проявления заболевания заметны на коже, и люди иногда ошибочно полагают, что оно заразно. Однако псориаз — это хроническое системное воспалительное заболевание, а не просто косметическая проблема.

Реклама

Ким Кардашьян — псориаз

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким впервые столкнулась с симптомами псориаза примерно в 30 лет. Сначала она подумала, что сыпь вызвала одежда, но впоследствии получила диагноз. Звезда откровенно рассказывала и об обострениях, в частности о ситуации накануне Met Gala, когда проявления псориаза стали для нее особенно стрессовыми. Её история наглядно показывает, что даже миллионы долларов, команда косметологов и постоянный доступ к лучшим процедурам не делают человека неуязвимым перед хроническими заболеваниями кожи.

Тиа Маури — экзема

Тиа Маури / © Associated Press

Актриса долгие годы страдала от экземы, но правильный диагноз ей поставили только во взрослом возрасте, примерно в 26–27 лет. Она называет момент постановки диагноза облегчением, ведь наконец-то появилось объяснение тому, что происходит с кожей, и возможность получить соответствующую помощь.

Марта Стюарт — витилиго

Марта Стюарт / © Associated Press

В 2025 году Марта впервые публично рассказала о диагнозе витилиго — аутоиммунном заболевании, при котором отдельные участки кожи теряют пигмент. Первые изменения она заметила ещё примерно во время развода в 1990 году. Стюарт также вспоминала, что подобные проявления были у её родственника. Впрочем, звезда не позволила диагнозу определить её отношение к себе. Она продолжает уделять внимание уходу за кожей и, как всегда, остаётся активной.

Вероника Уэбб — мелазма

Вероника Уэбб / © Associated Press

Супермодель страдает мелазмой с самого детства. Сначала пигментация появлялась сезонно, но со временем беременность и менопауза привели к более стойким изменениям. В 2020 году Вероника опубликовала серию фотографий без макияжа и показала пигментные пятна на носу и щеках, которые обычно скрывала косметикой. Для неё это стало способом напомнить другим женщинам, что не обязательно маскировать всё, что не соответствует воображаемому идеалу.

Реклама

Лесли Бибб — кистозное акне

Лесли Бибб / © Associated Press

Актриса столкнулась с кистозным акне уже в 30 лет, хотя до этого у неё почти не было проблем с кожей. Внезапное появление высыпаний стало для неё психологическим испытанием, ведь казалось, будто кожа неожиданно «восстала» против неё. Её история особенно знакома тем, кто считал, что после подросткового возраста акне должно остаться в прошлом.

Кеке Палмер — акне

Кеке Палмер / © Associated Press

Кеке рассказывает, что борется с акне ещё с 12 лет. Даже когда активные высыпания исчезали, оставалась другая проблема — пигментация и темные пятна после них. Именно поэтому для неё уход — это не только борьба с новыми высыпаниями, но и работа с последствиями акне.

Синтия Никсон — розацеа

Синтия Никсон / © Associated Press

Синтия сначала принимала проявления розацеа за акне у взрослых. Из-за неправильного понимания проблемы она годами применяла неподходящие средства по уходу. После консультации с врачом и правильного лечения ситуация изменилась. Эта история — хороший пример того, почему постоянные высыпания, покраснения или раздражения лучше не лечить наугад.

Вики Лоуренс — хроническая крапивница

Вики Лоуренс / © Associated Press

Актриса страдает хронической спонтанной крапивницей. Когда появились симптомы, она пыталась самостоятельно выяснить причину, проверяя новую косметику, шампунь, стиральный порошок и продукты питания. Однако в конце концов обратилась к врачу. И это, пожалуй, одна из самых важных деталей всех этих историй, потому что иногда проблема не в том, что вы «неправильно ухаживаете» за собой.

Реклама

Знаменитости тоже просыпаются с высыпаниями, замечают новые пятна, скрывают покраснения под макияжем и волнуются перед важным выходом в свет. Однако их откровенность постепенно меняет саму культуру красоты. Кожа не обязана быть идеальной, чтобы выглядеть красиво, а хроническое состояние — не характеристика личности и уж точно не повод стыдиться себя.

Новости партнеров