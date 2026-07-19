Звезды, которые используют микронидлинг, чтобы кожа выглядела "отретушированной"

Дженнифер Энистон / © Associated Press

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Мир красоты постепенно отходит от идеи «идеальной кожи без усилий». Сегодня знаменитости открыто рассказывают не только о кремах и сыворотках, но и о профессиональных процедурах, которые помогают поддерживать здоровое состояние и внешний вид кожи.

Один из главных фаворитов последних лет — микронидлинг. Именно его всё чаще выбирают голливудские звёзды, стремящиеся к более гладкой, упругой и сияющей коже. По данным издания NewBeauty, популярность процедуры продолжает расти, особенно благодаря новым сочетаниям с регенеративными компонентами — PRP (плазмой, обогащенной тромбоцитами), экзосомами и так называемыми «лососевыми» процедурами.

Что такое микронидлинг

Микронидлинг — это косметологическая процедура, в ходе которой специальное устройство с очень мелкими иголками создает контролируемые микроповреждения кожи. Это запускает естественные процессы восстановления, организм активнее вырабатывает коллаген и эластин — белки, отвечающие за упругость, гладкость и плотность кожи. Именно поэтому после курса процедур кожа может приобрести более ровный, свежий и сияющий вид.

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Сегодня микронидлинг часто сочетают с дополнительными методами:

PRP-терапией (плазмой из собственной крови пациента), которую часто называют «вампирским уходом»

экзосомами — компонентами, которые используют для поддержки процессов восстановления

PDRN из лососевой ДНК, который применяют в некоторых процедурах для поддержки регенерации кожи

радиочастотной энергией, которая может усиливать эффект подтяжки кожи

Хилари Дафф

Хилари Дафф / © Associated Press

Во время промо-кампании для «Bath&Body Works» актриса и певица рассказала о своей любви к косметологическим процедурам. Хилари призналась, что буквально «одержима» микронидлингом, а также настолько стала поклонницей ухода с лососевой ДНК, что даже заинтересовала этим своего мужа.

Логан Браунинг

Логан Браунинг / © Associated Press

Звезда сериала «Я тебя найду» рассказала, что есть процедуры, которые она доверяет только специалистам, и среди них — окрашивание волос и микронидлинг.

Хизер Грэм

Хизер Грэм / © Associated Press

Актриса рассказала, что поддерживает свежесть кожи благодаря сочетанию различных процедур. Среди её предпочтений — микронидлинг, ботокс и лазерные процедуры.

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Келси Баллерини

Келси Баллерини / © Associated Press

Кантри-певица рассказала в Instagram, что микронидлинг стал для неё настоящим «секретом успеха». Она продемонстрировала процедуру для шеи и отметила, что несколько таких сеансов в год стали одним из лучших решений для её кожи.

Амайа Эспиналь

Амая Эспиналь / © Associated Press

Звезда рассказала, что время от времени делает микронидлинг для лица, чтобы освежить кожу и поддержать её состояние.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press

Именно Ким во многом способствовала популярности «вампирского ухода». Её знаменитая фотография после процедуры, с плазмой на лице, вызвала огромный интерес к микронидлингу с PRP.

Лала Кент

Лала Кент / © Associated Press

Звезда призналась, что обожает микронидлинг с PRP. По её словам, после процедуры кожа становится более упругой и «живой».

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Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Актриса рассказала о своём опыте применения так называемого «лососевого ухода» — процедуры, в которой микронидлинг сочетается с PDRN, полученным из компонентов лосося. Цель такого ухода — поддержать восстановление кожи и придать ей свежий вид.

Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Associated Press

Основательница бренда Rhode рассказала, что любит сочетание микронидлинга с PRP. Она пояснила, что ей нравятся регенеративные процедуры, в которых используются ресурсы собственного организма.

Холли Мэдисон

Холли Мэдисон / © Associated Press

Телеведущая рассказала, что делает микронидлинг в надежде улучшить состояние кожи, а также открыто говорила о других косметологических процедурах.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Основательница бренда Goop уже давно увлекается микронидлингом. Она даже упомянула об этой процедуре во время съемок фильма «Марти Суприм», когда по ошибке решила, что текстура кожи актера Тимоти Шаламе была настоящей, а не гримом.

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Молли Симс

Молли Симс / © Associated Press

Перед выходом на подиум модель выбирает микронидлинг с PRP и экзосомами. Она назвала экзосомы «настоящим прорывом», поскольку они помогают снимать воспаление и ускорять восстановление.

София Вергара

София Вергара / © Associated Press

Актриса назвала профессиональный микронидлинг одной из своих любимых процедур. По её словам, он помогает улучшить текстуру кожи, придать ей сияние и сохранить молодой вид.

Лили Рейнгарт

Лили Рейнгарт / © Associated Press

Звезда рассказала, что время от времени делает микронидлинг. Она отметила, что не боится старения, но эта процедура помогает сделать кожу более гладкой, прежде чем она решит прибегнуть к другим методам.

Микронидлинг стал одним из символов новой эры красоты — когда главная цель заключается не в том, чтобы скрыть возраст, а в том, чтобы поддержать здоровье и качество кожи. Истории знаменитостей показывают, что современный уход все больше основывается на индивидуальном подходе. Кто-то выбирает PRP, кто-то — экзосомы, а кто-то просто доверяет классическому микронидлингу. Главный секрет звездного сияния — не волшебная процедура, а грамотный уход, профессиональная консультация и понимание того, что именно нужно вашей коже.

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