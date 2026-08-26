Звезды, которые меняют мир: знаменитости, основавшие собственные фонды

Долли Партон и Майли Сайрус / © Associated Press

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По данным издания People, Долли Партон, Леди Гага, Мэтт Деймон, Ариана Гранде и другие известные люди создали некоммерческие организации, чтобы не просто привлекать внимание к важным проблемам, но и направлять средства и ресурсы туда, где они действительно нужны.

Майкл Фокс — борьба с болезнью Паркинсона

Майкл Фокс / © Associated Press

После того как у Майкла Джея Фокса в 2000 году диагностировали болезнь Паркинсона, он стал соучредителем фонда, занимающегося поиском методов лечения и поддержкой научных исследований. Организация объединила пациентов, учёных и медицинские учреждения, а одним из направлений её работы стал поиск биомаркеров, которые помогли бы выявлять болезнь ещё до появления симптомов.

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Долли Партон — миллионы детских книг

Долли Партон / © Associated Press

Благотворительность была особенно важна для Долли Партон. В 1995 году она запустила «Imagination Library» — программу, которая помогает детям развивать навыки чтения. Идея была вдохновлена её отцом, который не умел читать и писать. С тех пор организация передала детям в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Ирландии более 300 миллионов книг.

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Её благотворительная деятельность также включала поддержку исследований в области детских инфекционных заболеваний, помощь семьям, пострадавшим от лесных пожаров, и другие проекты.

Синди Лопер — поддержка ЛГБТК+ молодежи

Синди Лопер / © Associated Press

В 2008 году Синди Лопер стала соучредителем организации «True Colors United», которая занимается проблемой бездомности среди молодежи; особое внимание организация уделяет потребностям ЛГБТК+ людей. Фонд проводит обучение, предоставляет ресурсы и оказывает поддержку молодым людям, оказавшимся без жилья.

Алиша Киз — помощь людям с ВИЧ/СПИДом

Алиша Киз / © Associated Press

После поездки в Южную Африку в 2003 году Алиша Киз стала соучредителем организации «Keep a Child Alive». То, что она там увидела, заставило певицу обратить особое внимание на неравенство в доступе к лечению ВИЧ/СПИДа. Организация оказывает помощь в лечении и профилактике, а также поддерживает здоровье матерей и детей.

Коби Брайант — спорт как возможность

Коби Брайант / © Associated Press

Коби Брайант основал «Mamba Sports Foundation», чтобы дети из малообеспеченных семей могли заниматься спортом и развиваться физически и эмоционально. После его смерти фонд получил название «Mamba & Mambacita Sports Foundation» — в честь Коби и его дочери Джанны. Отдельное направление деятельности организации — создание равных спортивных возможностей для девочек.

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Леди Гага — психическое здоровье молодежи

Леди Гага / © Associated Press

Вместе со своей матерью Леди Гага основала фонд «Born This Way Foundation». Организация занимается поддержкой психического здоровья молодых людей, развитием инклюзивности и борьбой со стигмой в отношении психологических проблем.

Мэтт Дэймон — чистая вода для миллионов

Мэтт Деймон / © Associated Press

В 2009 году Мэтт Деймон вместе с Гэри Уайтом основал организацию «Water.org», которая занимается обеспечением доступа людей в разных странах к безопасной воде и санитарным условиям. Эта идея очень вдохновила актёра после поездки в Замбию, где он увидел, насколько доступ к воде может изменить жизнь и будущее детей.

Рэйчел Рэй — помощь животным

Рэйчел Рэй / © Associated Press

В 2016 году звезда Рэйчел Рэй основала «Rachael Ray Foundation», которая финансируется за счёт средств, поступающих от её бренда кормов для животных. Фонд поддерживает организации, помогающие животным из приютов, а также участвует в оказании экстренной помощи во время катастроф. Отдельный проект Рэй — «Yum-O!» — учит детей и семьи более здоровому отношению к еде и приготовлению пищи.

Принц Гарри и Меган Маркл — помощь местным сообществам

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Фонд «Archewell Foundation», основанный принцем Гарри и Меган Маркл, призван поддерживать и объединять сообщества. Организация сотрудничала с различными партнёрами в сферах гуманитарной помощи, технологий, общественных инициатив и поддержки общества.

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Chance the Rapper — инвестиции в молодёжь

Chance the Rapper / © Associated Press

Рэпер Chance the Rapper основал организацию «SocialWorks» в родном Чикаго. Организация помогает молодежи через искусство, образование и общественную деятельность. Среди её направлений — поддержка бездомных, охрана психического здоровья, литература и искусство, а также образовательные программы для школьников.

Майли Сайрус — поддержка уязвимой молодежи

Майли Сайрус / © Associated Press

«Happy Hippie Foundation», основанный Майли Сайрус, помогает бездомной и ЛГБТК+ молодежи, а также другим уязвимым группам населения. Фонд предоставляет поддержку, а также возможности для образования и профессионального развития. Среди тех, кому помогают программы организации, — молодёжь, выходящая из системы опеки, люди с ВИЧ/СПИДом и пострадавшие от кризисов.

Джон Мейер — поддержка ветеранов

Джон Мейер / © Associated Press

В 2019 году Джон Майер основал фонд «Heart and Armor Foundation», цель которого — поддержка ветеранов и развитие исследований в этой области. Идея возникла после встречи музыканта с ранеными ветеранами. С тех пор организация направила миллионы долларов на исследования и создала программы поддержки ветеранов.

Ариана Гранде — впереди «более светлые дни»

Ариана Гранде / © Associated Press

В июне 2026 года Ариана Гранде объявила о создании фонда «Brighter Days Ahead Foundation». Фонд поддерживает уязвимые группы населения и работает в четырёх основных направлениях: защита гражданских, репродуктивных и ЛГБТК+ прав, доступ к психиатрической помощи, поддержка ЛГБТК+ историй и оказание экстренной помощи во время кризисов.

Благотворительная деятельность этих знаменитостей доказывает одну простую вещь: популярность может быть не только привилегией, но и инструментом для перемен. Кто-то помогает детям учиться читать, кто-то финансирует медицинские исследования, кто-то обеспечивает доступ к воде, спорту или психологической поддержке. И именно такая деятельность часто становится частью важнейшего наследия звёзд — того, которое остаётся далеко за пределами сцены и софитов.

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