Звезды, которые сильно похудели, рассказали, зачем принимают GLP-1

Упи Голдберг / © Associated Press

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Еще несколько лет назад разговоры об инъекциях для контроля веса в основном сводились к слухам о том, кто из звезд «сидит на Оземпике», кто резко изменился после 40 лет, а кто просто прибег к строгой диете. Сегодня ситуация заметно изменилась, об этом рассказало издание NewBeauty.

Препараты класса GLP-1, в частности Оземпик, Вегови и Мунджаро, стали частью гораздо более открытого разговора о здоровье, метаболизме, менопаузе, послеродовом восстановлении и долгосрочном контроле веса. Для кого-то это была борьба с диабетом, для кого-то — изменения в организме после беременности или менопаузы, а для кого-то — способ наконец перестать постоянно думать о еде.

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В то же время важно помнить, что опыт знаменитостей не является медицинской рекомендацией. Препараты GLP-1 имеют показания, противопоказания и побочные эффекты, а решение об их применении должен принимать врач.

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Крисси Метц

Крисси Метц / © Associated Press

Звезда сериала «Это мы» около шести лет отказывалась от GLP-1, прежде чем согласилась попробовать препарат. Она объясняла, что не любит делать что-то только потому, что это делают друзья. Переломным моментом стал разговор с близким человеком, который объяснил ей потенциальные преимущества для здоровья. После этого Крисси обсудила решение с врачами и начала терапию.

Её главный совет тем, кто рассматривает возможность применения GLP-1: не следовать слепо за трендами, самостоятельно изучить вопрос и обязательно обратиться к компетентному врачу.

Рози О’Доннелл

Рози О’Доннелл / © Associated Press

Для комедиантки поводом послужил не голливудский стандарт красоты, а диагноз сахарного диабета II типа. После начала лечения препаратом Мунджаро она сообщила о потере веса примерно на 27 кг, причем процесс происходил постепенно. О’Доннелл также рассказывала, что препарат существенно уменьшил её постоянное желание есть, которое она описывала как своеобразный «пищевой шум».

После значительной потери веса она также решилась на глубокую подтяжку нижней трети лица, хотя раньше скептически относилась к пластической хирургии.

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Триша Пэйтас

Триша Пэйтас / © Associated Press

Подкастерша и актриса рассказала, что за шесть недель похудела примерно на 12 кг. Однако больше всего её удивила не цифра на весах. По словам Пэйтас, она по-прежнему любит еду, просто еда перестала постоянно занимать её мысли. Для неё важной частью решения стал формат телемедицины, который помог чувствовать себя комфортнее в начале лечения.

Эмили Симпсон

Эмили Симпсон / © Associated Press

Звезда шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» не скрывает, что GLP-1 был лишь одной из составляющих её преображения. Толчком послужили фотографии со съёмок накануне 50-летия. После этого она начала практически ежедневно тренироваться до двух часов в день и параллельно принимала GLP-1.

Симпсон особо подчеркивала важность честности: она не хочет создавать впечатление, будто добилась результата исключительно благодаря спорту.

Кендра Уилкинсон

Кендра Уилкинсон / © Associated Press

Опыт Кендры показывает, что с GLP-1 не всегда всё получается с первого раза. Сначала бывшая звезда сериала «Соседка» сделала всего одну инъекцию, после чего решила отказаться от препарата. Однако впоследствии она вернулась к нему уже с другим подходом. На этот раз она говорила об осознанности, энергии, прозрачности процесса и отсутствии спешки, то есть не только о цифре на весах.

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Крисси Тайген

Крисси Тайген / © Associated Press

Для Крисси это решение было связано с очень личным периодом жизни. После потери сына Джека на 20-й неделе беременности она рассказывала, что её тело словно «застыло», за время беременности она набрала около 18 кг и не могла сбросить этот вес.

Впоследствии она попробовала Оземпик и, по её словам, примерно через год заметила изменения. Тайген решила рассказать об этом публично не для того, чтобы создать идеальную картинку, а наоборот, чтобы показать менее гламурную сторону этого процесса.

Серена Уильямс

Серена Уильямс / © Associated Press

Казалось бы, если ты профессиональная спортсменка мирового уровня, вопрос веса должен решаться с помощью тренировок и питания. Однако Серена Уильямс доказала, что у организма после беременности может быть свой собственный сценарий.

После рождения ребенка теннисистка долго не могла избавиться от лишнего веса, несмотря на тренировки и здоровое питание. По её словам, GLP-1 помог усилить уже предпринимаемые усилия. Она сообщила о потере более 14 кг и говорила не только о физических изменениях, но и об ощущении психологической легкости.

Энди Коэн

Энди Коэн / © Associated Press

Телеведущий рассказал, что летом принимал небольшую дозу GLP-1 и похудел примерно на 11 кг. По его словам, препарат помог справиться с тягой к еде и стал дополнительным стимулом для более дисциплинированного питания и тренировок.

Долорес Катания

Долорес Катания / © Associated Press

Для звезды шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» GLP-1 стал частью сложного периода — менопаузы и проблем со щитовидной железой. Она рассказывала, что сначала использовала Оземпик, а затем Мунджаро. При этом Долорес подчеркивала, что инъекции не заменяют физическую активность. По её словам, тренироваться всё равно нужно.

Меган Трейнор

Меган Трейнор / © Associated Press

Певица рассказала, что после второй беременности попробовала Мунджаро, чтобы восстановить чувство баланса и лучше заботиться о своём здоровье. Она подчеркивала, что стремилась стать здоровее и сильнее не только ради внешности, но и ради себя и своих детей.

Эми Шумер

Эми Шумер / © Associated Press

У Эми Шумер опыт сложнее. Ранее она рассказывала, что пробовала GLP-1, но плохо переносила побочные эффекты. Впоследствии, когда она боролась с симптомами перименопаузы, она обратилась за специализированной медицинской помощью и прошла курс гормональной терапии. Позже Шумер также рассказывала о положительном опыте применения препарата Мунджаро.

Для неё главным результатом стало не просто похудение: она отмечала улучшение самочувствия, уменьшение боли и общее восстановление организма.

Вупи Голдберг

Вупи Голдберг / © Associated Press

Вупи рассказала, что во время съемок фильма «Тилл» ее вес приближался к 136 кг. Позже она использовала Мунджаро для контроля веса и заявила, что похудела настолько, что в шутку сравнила это с весом почти двух человек. Её история ещё раз подчёркивает, насколько разными могут быть причины обращения к препаратам GLP-1.

Опра Уинфри

Опра Уинфри / © Associated Press

Опра Уинфри, которая на протяжении многих лет открыто говорила о своих колебаниях веса, также рассказала об использовании лекарств для контроля веса. Она назвала их своеобразным подарком и подчеркнула важное для себя мнение, что ожирение не стоит сводить только к силе воли.

Для Уинфри этот препарат стал средством, которое она использует тогда, когда считает это необходимым, чтобы избежать постоянного цикла «похудела — набрала вес».

Ванесса Уильямс

Ванесса Уильямс / © Associated Press

Ванесса рассказала, что пользуется Мунджаро около двух лет. Для неё главной проблемой стало увеличение веса во время менопаузы. После 60 лет она заметила, что тело меняется, хотя её привычный образ жизни оставался примерно таким же.

Помимо Мунджаро, Уильямс также упомянула гормональную терапию и другие процедуры и фактически сформулировала основную идею нового отношения к возрасту: современная медицина предоставляет нам гораздо больше средств для поддержания здоровья.

Келли Кларксон

Келли Кларксон / © Associated Press

Келли Кларксон отдельно опровергла предположение о том, что ее изменения связаны именно с Оземпиком. По словам певицы, она начала принимать другой рецептурный препарат после того, как результаты анализов крови ухудшились.

Её история напоминает о том, что не каждая знаменитость, похудевшая с помощью GLP-1, использует именно этот препарат, даже если социальные сети автоматически приписывают ей именно его.

Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел рассказала, что в свое время ненадолго попробовала «Оземпик» по рекомендации врача, который занимался вопросами её фертильности. Она также откровенно говорит о том, что после значительной потери веса — около 36 кг — её фигура может снова измениться. Особенно после рождения ребенка, во время напряжённой работы и крупных жизненных перемен. И именно это, возможно, одна из самых реалистичных частей её истории: организм не обязан постоянно оставаться в одном состоянии.

Джонатан Ван Несс

Джонатан Ван Несс / © Associated Press

Звезда рассказал об использовании GLP-1 в контексте синдрома переедания. Он сообщил о потере веса примерно на 30 кг и подчеркнул, что этот результат связывает не только с препаратом, но и с изменениями в питании и занятиями пилатесом. По его словам, больше всего изменилось не то, как он выглядит в зеркале, а общее самоощущение и психологическое самочувствие.

Что стоит за «эффектом Оземпика»

Популярность GLP-1 легко объяснить, просто показав фотографии «до» и «после». Однако истории знаменитостей показывают гораздо более сложную картину. Для кого-то это контроль диабета, для кого-то — борьба с изменениями после беременности, для других — менопауза, проблемы с аппетитом, трудности с поддержанием веса или определенные расстройства пищевого поведения.

И почти в каждой истории повторяется одна важная деталь: препарат не заменяет образ жизни полностью. Звезды продолжают говорить о тренировках, питании, медицинском контроле и других способах поддержания здоровья.

В то же время GLP-1 — это рецептурные препараты, а не универсальная косметическая процедура. Они могут вызывать побочные эффекты и подходят далеко не всем. Поэтому повторять опыт любимой знаменитости без консультации с врачом — точно не лучшая идея.

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