День левши: кому из голливудских звезд леворукость помогла стать успешным и знаменитым

Быть левшой - не порок, и большое количество успешных людей-левшей тому подтверждение.

13 августа в мире отмечается Международный день левши. Этот неофициальный праздник призван обратить внимание на неудобства, которые существуют в бытовой жизни левшей, например, производители оборудования редко учитывают такую специфику, поэтому при работе на оборудовании для правшей левши совершают неестественные для них движения, в результате чаще получают нервный и мышечный стресс. А еще совсем недавно левшей переучивали и дома, и в школах, заставляя писать правой рукой. Хотя подобная практика существует и по сей день.

Вместе с тем, левши также как и правши могут добиваться больших успехов, строить успешную карьеру и даже становиться супер-знаменитостями. ТСН.ua составил перечень звезд-левшей, чтобы еще раз убедиться, что быть левшой – не помеха счастливой жизни.

Анджелина Джоли

Associated Press

Леворукость не мешает – а, возможно, и помогает – Анджелине Джоли сниматься в кино и заботиться о семье. Правда, иногда съемочной группе приходится изрядно потрудиться, чтобы создать актрисе комфортные условия для работы: так, во время съемок фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" для нее разыскали специальные пистолеты для левшей, с которыми ей легко было управляться на съемочной площадке – правой она не смогла бы так быстро, как того требовала роль, их перезаряжать. Единственные, кому леворукость Джоли доставляет серьезные проблемы, – ее дублерши: им приходится учиться делать все левой рукой.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер / Associated Press

Мало кто знает, что звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер тоже является левшой. Не то чтобы актриса скрывала этот факт, но и афишировать его она не считает нужным. Только самые внимательные поклонники обратили внимание на то, что их любимая героиня, Кэрри Брэдшоу, делает заметки в блокноте левой рукой. Мать и отчим Сары Джессики воспитывали восьмерых детей и мечтали, что все они станут актерами, но карьеру в кино сделала только она одна – возможно, творческими способностями она обязана именно своей леворукости?

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / Associated Press

Скарлетт Йоханссон является левшой от рождения – у нее есть брат-близнец, а если верить статистике, большинство людей, предпочитающих левую руку правой, рождаются именно среди близнецов. Вероятно, именно леворукость наилучшим способом сказалась на талантах Скарлетт: она не только замечательная актриса, но и певица, автор песен и даже режиссер – в этом качестве она дебютировала, экранизировав роман Трумена Капоте "Летний круиз". А еще Йоханссон левой рукой лихо стреляет и раздает автографы.

Брюс Уиллис

Associated Press

Брюс Уиллис – и в кино, и в жизни – все делает левой рукой, а часы носит на правой. На эту особенность актера давно обратили внимание его поклонники – теперь они увлеченно ищут подтверждение леворукости своего кумира в картинах с его участием, а потом делятся своими находками на форумах в интернете: "В фильме "Гудзонский ястреб" есть момент, когда Уиллис пишет левой рукой!", "А вы обратили внимание, что он нигде не стреляет правой?" Правда, в одной ленте – "Шестое чувство" – Брюсу все-таки согласно замыслу режиссера пришлось стать правшой: чтобы начать действовать правой рукой наравне с левой, актер упорно тренировался несколько недель.

Джулия Робертс

Джулия Робертс / Associated Press

Левша Джулия Робертс приучила себя делать все правой рукой ради роли в фильме "Эрин Брокович". Героиня картины – реальный человек, поэтому все должно было быть максимально достоверным. Ну а поскольку прототип Эрин Брокович – правша, актрисе тоже пришлось на время стать ею. Впрочем, если бы Джулия отказалась от этой мучительной необходимости, никто бы не стал требовать от нее невозможного, но перфекционистка Робертс решила на время превратиться в свою героиню. Джулия вспоминает, что труднее всего ей было научиться писать другой рукой, а ее персонаж – как назло! – на экране много пишет. Старания "красотки" не пропали даром – за работу в картине "Эрин Брокович" она получила "Оскар" и гонорар в двадцать миллионов долларов. В детстве Робертс часто комплексовала из-за своей внешности – ей не нравился ее чересчур высокий рост, слишком большой рот и непослушные волосы, которые невозможно было уложить, но из-за того, что она левша, актриса не переживала никогда.

Николь Кидман

Associated Press

Еще одна актриса, которой пришлось переучиваться из левши в правшу, – Николь Кидман. Она совершила невозможное ради роли писательницы Вирджинии Вульф в фильме "Часы". "Не каждой актрисе выпадает счастье воплотить в жизнь такой интересный образ, – вспоминала впоследствии Николь, – и я не могла его упустить. Научиться писать правой рукой для меня, как для левши, было очень сложно. Более того, многие тогда сочли меня ненормальной – зачем делать то, без чего вполне можно обойтись? Но я была уверена, что для роли нужно, чтобы я писала той же рукой, что и моя героиня – писательница". Упорство Кидман было оценено по заслугам как зрителями, которые были без ума от ее актерского мастерства, так и американскими киноакадемиками, присудившими ей "Оскар" за эту работу.

Мила Йовович

Associated Press

Мила Йовович, как и все левши, в быту пользуется преимущественно левой рукой, а вот на съемочной площадке может использовать обе. Когда ей нужно было стрелять или играть на гитаре, актриса приложила максимум усилий, чтобы научиться делать это правой рукой. Впрочем, однажды Миле не пришлось терпеть неудобства и перестраиваться с левой руки на правую – героиня фильма Люка Бессона "Жанна д'Арк" была левшой, как и Йовович, сыгравшая эту роль.

Джессика Альба

Джессика Альба / Getty Images

Джессика Альба с детства страдала от своей леворукости – одноклассники ее дразнили, а учителя старались переучить и заставить пользоваться правой рукой. Актриса признается: иногда она, только чтобы не привлекать к себе внимание и быть "как все", пыталась писать правой рукой, хотя это доставляло ей настоящие мучения. "Никто не объяснил мне, почему я должна так страдать, – вспоминала Джессика годы спустя, – ведь быть левшой не зазорно, это просто природная особенность – в ней нет ничего постыдного". Сегодня Альба счастлива, что отношения общества к левшам изменилось и она может больше не стесняться того, что относится к этой категории.

Том Круз

Associated Press

От желания окружающих переучить его и заставить быть "как все" страдал и Том Круз. Ему пришлось приложить титанические усилия, чтобы научиться владеть правой рукой не хуже, чем левой, и сегодня тем, кто не знает об этой особенности Круза, трудно предположить, что от рождения он левша – актер одинаково ловко владеет как левой, которой он стреляет в кино, так и правой, которой он пишет. Если учесть, что Тому пришлось бороться с дислексией (проблемным восприятием букв и текстов) и косметическим дефектом (у него были некрасивые и кривые зубы), можно сказать, что он человек, который сделал себя сам. Единственное, что Крузу не удалось исправить, – маленький рост, из-за которого он комплексовал в детстве, но сегодня, похоже, никто не обращает на это никакого внимания.

Звездными левшами также являются или являлись Барак Обама, Билл Клинтон, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Грета Гарбо, Брэд Питт, Хью Джекман, Опра Уинфри, Микки Рурк, Гаспар Ульель, Леди Гага, Дженнифер Лоуренс, Лиза Кудроу, Роберт Де Ниро, Голди Хоун, Джастин Бибер, Эминем, Мэри-Кейт Олсен (ее сестра Эшли – правша), Пеле, Дениз Ричардс, Билл Мюррей, Морган Фримен, Джулианна Мур, Деми Мур, Мэттью Перри, Киану Ривз, Вин Дизель и другие.

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