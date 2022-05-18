Звезды, не побоявшиеся рассказать о своих выкидышах

Потеря ребенка, пусть даже и не появившегося на свет, – серьезное испытание для женщины. Многие в таких случаях замыкаются в себе, скрывая случившееся от окружающих. Но есть и те, кто, подобно этим звездам, находят в себе мужество рассказать о личной трагедии, чтобы женщины, пережившие подобное, знали: они не одиноки.

Бритни Спирс

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

После освобождения от многолетней опеки семьи Бритни и ее возлюбленный Сэм Асгари решились попробовать завести собственного ребенка. Мечта певицы свершилась и буквально месяц назад она сообщила, что беременна, однако произошла трагедия - на раннем строке Бритни потеряла ребенка. Печальной новостью она и Сэм поделились в соцсетях: "С глубокой грустью мы должны объявить, что потеряли нашего прекрасного ребенка на раннем сроке беременности. Это разрушительное время для любых родителей. Возможно, нам следовало подождать с объявлением, пока мы не продвинемся дальше, однако мы были очень рады поделиться хорошими новостями. Наша любовь друг к другу – наша сила. Мы будем и дальше пытаться расширять нашу прекрасную семью", – написала певица

Николь Кидман

Николь Кидман / Фото: Associated Press

В браке с Томом Крузом Николь Кидман отчаянно хотела детей, но ей никак не удавалось родить: две беременности актрисы закончились выкидышами. "Как только мы с Томом поженились, – рассказывала Кидман в интервью журналу Vanity Fair, – то сразу же решили, что семья без детей – не семья, но потеряли – одного за другим – двоих нерожденных малышей, и это была серьезная травма". После второго выкидыша Николь впала в такое отчаянье, что Круз, чтобы ее успокоить, предложил усыновить ребенка. Так, в 1993 году в семье Тома и Николь появилась приемная дочь Изабелла, а еще через два года – сын Коннор.

Наличие детей не спасло пару от расставания, и в 2001 году Круз и Кидман развелись, но мечта о родном ребенке не покидала актрису. "Я думала, – признается она, – что будет очень плохо, если мне не удастся ее осуществить". В 2005 году актриса вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана, который поначалу был против появления в семье детей – он хотел, чтобы они с Николь, как принято говорить, пожили для себя. Тем не менее три года спустя у пары родилась дочь Сандэй Роуз, а еще через два на свет появилась Фэйт Маргарет, выношенная суррогатной матерью.

Бейонсе

Бейонсе / Фото: Getty Images

О своей беременности Бейонсе объявила в августе 2011 года, когда до родов оставалось четыре месяца и интересное положение уже нельзя было утаить, до этого времени она тщательно скрывала свое состояние от журналистов и публики. На то у певицы была уважительная причина: ее первая беременность закончилась трагедией. Бейонсе очень хотела ребенка, но несколько лет прошло в напрасных ожиданиях – болезненные медицинские процедуры, через которые пришлось пройти певице, результата не давали. Узнав, что беременна, певица была на седьмом небе от счастья: она слушала, как бьется сердце ее будущего ребенка, думала, на кого он будет похож – на нее или на ее мужа, рэпера Джей-Зи, и придумывала ему имена.

Увы, счастье продлилось недолго – на одном из плановых осмотров оказалось, что беременность Бейонсе замерла. "Еще неделю назад я ощущала его движения, – впоследствии рассказывала певица в программе Опры Уинфри, – и вот врач говорит мне, что моего ребенка больше нет. Выйдя из больницы, я сразу же поехала в студию и за один вечер написала песню "Сердцебиение", которая стала началом нового альбома. Она стала самой печальной композицией из всех, которые я когда-либо исполняла". К счастью, сегодня у Бейонсе и Джей-Зи трое детей – дочь Блю Айви и близнецы Сэр и Руми.

Селин Дион

Селин Дион / Фото: Getty Images

Редко кто так борется за возможность родить ребенка, как это делала Селин Дион. Рождению их первого с Рене Анжелилом сына предшествовало несколько выкидышей, но Селин решила, что одного ребенка им с Рене мало, и снова пыталась забеременеть, делая попытку за попыткой. Певица пережила шесть процедур ЭКО, и в конце концов на свет появились близнецы – Эдди и Нельсон. Только после этого Дион рассказала Опре Уинфри о своем первом выкидыше. "Все произошло так быстро, – откровенничала она, – я только что узнала о том, что беременна, а через неделю моего ребенка не стало… Это было так больно! Думаю, после всего пережитого я заслужила право быть счастливой матерью троих детей".

Лили Аллен

Лили Аллен / Фото: Associated Press

Британская певица Лили Аллен до сих пор с ужасом вспоминает о том, что ей пришлось пережить во время первых двух беременностей. В конце 2007 года 22-летняя Лили и ее бойфренд, 37-летний музыкант Эд Саймонс, узнав о беременности, решили отправиться на Мальдивы, чтобы будущая мама отдохнула и набралась сил перед родами. На островах у Лили случился выкидыш, от которого она не могла оправиться долгое время. С Саймонсом она рассталась – их связывали не самые лучшие воспоминания о совместной жизни.

Во второй раз Аллен забеременела через три года – от своего нового бойфренда, владельца строительной компании Сэма Купера. Когда Лили находилась на шестом месяце беременности от него, у нее начались преждевременные роды. Певицу срочно доставили в клинику, но во время родов ее ребенок – это был мальчик – умер. "Такого ужаса я не пожелаю и врагу, – написала Лили на своей страничке в социальной сети, – это было очень страшно". Певица также пожаловалась на биполярное расстройство и депрессию, в которую впала после смерти ребенка, но хейтеры не склонны были ее жалеть – они посоветовали Аллен отказаться от наркотиков, тогда, дескать, и здоровье поправится. В ответ Лили опубликовала подробности выкидыша, от которых кровь буквально стынет в жилах: по ее словам, она десять (!) часов лежала с задушенным пуповиной и застрявшим между ног умершим ребенком.

В браке с Купером Аллен родила двух дочерей – Этель Мэри и Марни Роуз, но мысли о потерянном малыше не оставляют ее ни на минуту. "В саду около нашего дома лежит камень с его именем, – говорит Лили, – и я днем и ночь думаю о нем. Если такое событие происходит в жизни женщины, оно навсегда остается с ней".

Кортни Кокс

Кортни Кокс / Фото: Getty Images

По словам звезды сериала "Друзья", актрисы Кортни Кокс, ей легко удается забеременеть, а вот с тем, чтобы выносить ребенка, у нее часто возникают проблемы. До и после рождения дочери Коко Райли Аркетт Кортни пережила восемь (!) выкидышей, о чем откровенно рассказала в интервью NBC. Самым страшным для актрисы стала не физическая и моральная боль, хотя и их перенести было достаточно сложно, а необходимость выходить на съемочную площадку и играть так, как будто бы ничего не случилось. "Я – комедийная актриса, – признавалась Кокс в интервью, – а как можно веселить публику, когда ты только что потеряла ребенка? Помню, за несколько дней до съемок сцены родов героини Рейчел у меня случился очередной выкидыш – мне хотелось умереть, а нужно было смеяться".

Родить Кокс удалось только в сорок лет при помощи процедуры ЭКО, после этого все ее попытки подарить мужу, актеру Дэвиду Аркетту, еще одного ребенка, успехом не увенчалась. После развода с Аркеттом Кортни начала встречаться с клавишником группы Snow Patrol Джонни Макдейдом.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Гвинет Пэлтроу, которая нечасто откровенничает с журналистами, на одном из ток-шоу не выдержала и рассказала о том, что ее третья беременность чуть было не закончилась трагедией. Из-за осложнений, последовавших за выкидышем, актриса находилась на грани жизни и смерти. Поэтому теперь, когда ее дети, дочь Эппл и сын Мозес, просят родить им еще одного братика или сестричку, Пэлтроу не торопится отвечать им согласием. "С одной стороны, мне не хватает третьего ребенка, и я все время думаю о нем, – признается актриса, – с другой, боюсь, что ужас, который я пережила, может повториться. Но, если мне все-таки удастся забеременеть, аборт делать не стану – возможно, мне повезет и я смогу родить".

Шерон Стоун

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Звезда "Основного инстинкта", Шерон Стоун, всегда мечтала о ребенке, но все три ее беременности закончились выкидышами. После второго актриса решила усыновить ребенка и подписала соответствующие документы, еще находясь в клинике. Тогда в жизни актрисы появился первый приемный ребенок – сын Ронан, по словам Стоун, он помог ей пережить смерть родного ребенка. После развода со вторым мужем, Филом Бронштейном, она усыновила еще двух мальчиков – Лэрда Вонна и Куинна Келли.

Несмотря на искреннюю любовь и привязанность к ним, актриса переживает из-за того, что ей так и не удалось родить самой. Выйдя из комы, в которую она впала после перенесенного ею инсульта, Стоун всерьез задумалась о жизни и смерти. "Я лежала неподвижно, а в голове у меня метались мысли, – рассказывала впоследствии актриса в интервью, – и вдруг я поняла, что в старости могу стать никому не нужной, ведь у меня нет родных детей".

Выкидыши также пережили такие звезды, как Пинк, Памела Андерсон, Присцилла Чан, Шерон Стоун, Мэрайя Кэри, Линдсей Лохан, Лайза Минелли, Мария Максакова, Роза Сябитова и Анна Ардова и другие.

Мила Королева

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