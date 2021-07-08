Звезды, не скрывающие свою бисексуальность

В наше время звезды легко признаются в своей нетрадиционной ориентации, поэтому им – тем более! – не стоит делать тайны из бисексуальности, которую считают своей изюминкой, а не недостатком.

Анджелина Джоли

Дженни Шимицу и Анджелина Джоли / Getty Images

Анджелина Джоли не скрывает того, что она далеко не всегда была примерной женой и матерью и в прошлом у нее были романы с женщинами. "Что меня привлекало в тех отношениях? – откровенничала актриса в интервью. – Если любимый человек одного с тобой пола, ты хорошо знаешь, как сделать его по-настоящему счастливой – во всяком случае, в сексуальном смысле. Но после того как в моей жизни появился Брэд, в ней нет места женщинам и БДСМ". Сейчас же личная жизнь звезды покрыта тайной.

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Доподлинно известно имя только одной любовницы Джоли – это бывшая модель Calvin Klein Дженни Шимицу. О своих отношениях с Анджелиной она рассказала в интервью, вышедшем в то время, когда Джоли была беременна дочерью Шайло. "Несмотря на брак Анджелины с Питтом, – сказала тогда Шимицу, – сомневаюсь, что теперь она равнодушна к женщинам. Лесбийские отношения – наркотик, и Джоли на него подсела".

Мадонна

Сандра Бернхард и Мадонна / Getty Images

Поп-королева Мадонна время от времени дает повод для слухов о своей бисексуальности – то с Бритни Спирс на сцене поцелуется, то с Кристиной Агилерой. Но после откровений экс-любовницы Анджелины Джоли, Дженни Шимицу, стало ясно, что у Мадонны есть опыт серьезных лесбийских отношений. Шимицу утверждает, что роман с певицей у нее начался на одном из видеокастингов, во время которого поп-королева положила на нее глаз. После этого, по словам модели, она стала тайной любовницей Мадонны, доступной ей в любое время суток.

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Мадонне также приписывают роман с комической актрисой, певицей и писательницей Сандрой Бернхард, в объятиях которой поп-королева искала утешения после болезненного расставания с Шоном Пенном. Правда, фанаты Мадонны уверены, что этот роман – выдумка самой певицы, которая хотела таким образом привлечь к себе внимание. Как бы там ни было, мужчин она все-таки любит гораздо больше, чем женщин, отношения с которыми у нее носят редкий и фрагментарный характер.

Леди Гага

Леди Гага / Getty Images

Леди Гага призналась в своей бисексуальности несколько лет назад во время телешоу – на вопрос ведущей, не было ли у нее отношений с женщинами, певица радостно ответила: "Конечно, были! Я люблю секс, и мне абсолютно все равно, какого пола мой партнер". Правда, по словам Леди Гаги, ее раскрепощенность в интимной сфере не понимают мужчины, с которыми сводит ее судьба – узнав о ее лесбийском опыте, они пугаются и чувствуют себя не в своей тарелке. Интересно, что поклонники певицы не верят в ее бисексуальность, считая ее всего лишь поводом для пиара.

Эмбер Херд

Эмбер Херд и Тася ван Ри / Getty Images

По словам бывшей супруги Джонни Деппа, актрисы Эмбер Херд, ее на бисексуальность вдохновил пример Анджелины Джоли – прочитав ее откровения на эту тему, Херд не только решила испытать неведомые ей доселе ощущения, но и рассказать о них в прессе. Эмбер считает, что утаивать такие подробности своей жизни не имеет смысла – они все равно рано или поздно станут достоянием общественности, но тогда за скрытность придется оправдываться.

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"У меня были потрясающие связи как с мужчинами, так и с женщинами, – говорит Херд в интервью, – я абсолютно открыта для любви". Самыми продолжительными были отношения Эмбер с фотографом Тасей ван Ри.

Кара Делевинь

Мишель Родригес и Кара Делевинь / Getty Images

Британская топ-модель и актриса Кара Делевинь уже не раз была замечена в отношениях с женщинами. В 2014 году у нее был непродолжительный роман с актрисой "Форсажа" Мишель Родригес – девушки всюду появлялись вместе, вели себя довольно смело и раскованно, если не сказать провокационно, что не оставляло никаких сомнений в характере их связи. Кара и Мишель довольно быстро расстались, причиной разрыва они назвали расстояние: Родригес, снимаясь, разъезжала по всему миру, в то время как Делевинь работала преимущественно в Лондоне. Мишель тяжело переживала решение подруги разорвать их отношения и призналась, что Кара разбила ей сердце.

После расставания с Родригес Делевинь недолго оставалась одна: весной 2015 года у нее начался роман с певицей Энни Кларк, которую зрители знают под псевдонимом St.Vincent, а в октябре того же года девушки обручились – журналисты увидели на безымянном пальце Кары помолвочное кольцо. В интервью она признается, что Кларк сделала ее по-настоящему счастливой. В прошлом у модели были отношения с мужчинами – ей приписывают романы с художником Тайроном Вудом и солистом группы One Direction Гарри Стайлсом, но, видимо, женщины нравятся Делевинь больше.

Линдсей Лохан

Саманта Ронсон и Линдсей Лохан / Getty Images

Сегодня Линдсей Лохан говорит, что ее не интересуют отношения с женщинами, хотя когда-то поклонники актрисы с увлечением следили за ее романом с диджеем Самантой Ронсон, который чуть не закончился походом под венец. Впрочем, нельзя сказать, что Лохан равнодушна к мужчинам – в свое время у нее были серьезные отношения с актером Аэроном Картером и моделью Калумом Бестом. "Мне одинаково интересны и мужчины, и женщины, – признается Линдсей, – для меня важно, что представляет собой человек, а не то, какого он пола. Если сегодня я люблю женщину, это не значит, что завтра я не полюблю мужчину".

Ферги

Ферги / Getty Images

А вот экс-вокалистка группы Black Eyed Peas – Ферги – отреклась от былых лесбийских связей. "Не буду скрывать, – говорит она в интервью, – у меня были отношения с женщинами, но они никогда не длились долго. К тому же сейчас в моей жизни все иначе – я вышла замуж за мужчину, которого люблю, и у нас растет замечательный ребенок". Певица действительно была счастлива в отношениях с актером Джошем Дюамелем, в браке с которым у нее родился сын Эксл. Однако через десять лет пара рассталась. Что же до своих связей с представительницами своего пола, то Ферги не готова говорить о своей бисексуальности, она называет опыт таких отношений "широтой своих взглядов".

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор / Getty Images

Дрю Бэрримор определение "бисексуальность" не пугает, напротив, в интервью она заявляет, что всегда считала себя бисексуалкой. Правда, в отношениях с представительницами противоположного пола у "дрянной девчонки Голливуда" возникали проблемы иного рода. "Я уложила в постель много женщин, – говорит Дрю, – но серьезного романа ни с одной из них у меня не получилось, поэтому для постоянных отношений я предпочитаю мужчин". Подтверждением этих слов является тот факт, что Бэрримор была замужем три раза – причем исключительно за представителями сильного пола.

Меган Фокс

Меган Фокс / Getty Images

Не скрывает своей бисексуальности и звезда первых двух частей "Трансформеров" Меган Фокс – правда, девушка, которую выберет актриса, бисексуалкой быть не должна. "Мой эгоизм никогда не позволил бы мне встречаться с женщиной, которая спит как с женщинами, так и с мужчинами, – говорит Меган в интервью, – я брезгливая и не хочу подбирать то, что использовали и выбросили другие". В жизни Фокс есть место и мужчинам – ярким свидетельством того является ее брак с Брайаном Остином Грином, который, впрочем, уже распался.

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон / Associated Press

У звезды сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон было два официальных брака и один – гражданский, от разных мужчин она родила троих детей – дочь Пайпер и сыновей Оскара и Феликса, но зрители по-прежнему связывают ее только с сыгравшим агента Малдера Дэвидом Духовны. На вопрос о том, связывали ли их близкие отношения, Джиллиан не отвечает, зато не так давно она призналась в том, что во время учебы в школе у нее был роман с одноклассницей. Имени своей бывшей пассии актриса не назвала, сказав, что несколько лет назад этой женщине предлагали большие деньги за откровенное интервью об их с Андерсон отношениях, но та отказалась. А когда некоторое время спустя бывшая возлюбленная Джиллиан скончалась от опухоли мозга, актриса была очень расстроена. "Она была замечательным человеком, – сказала актриса, – сыгравшим в моей жизни большую роль".

По словам Андерсон, она до сих пор не исключает возможности однополых отношений и впредь: "Главное – любовь к человеку, если она есть, то пол уже не имеет никакого значения".

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