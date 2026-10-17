Звезды, ставшие родителями после 50 лет

Бриджит Нильсен / © Associated Press

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У кого-то дети появляются в двадцать лет, а кто-то решается на родительство значительно позже. Истории знаменитостей напоминают, что жизненные обстоятельства, готовность к переменам и путь к созданию семьи у каждого свои. Издание HELLO! собрало подборку звёзд, которые стали родителями после 50 лет — благодаря беременности, усыновлению или суррогатному материнству.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Модель стала мамой дочери в 51 год, а сына — в 53. Оба ребенка родились с помощью суррогатного материнства. Наоми не раскрывает подробностей личной жизни детей, но после рождения сына написала в соцсетях, что никогда не поздно стать мамой. Сегодня она называет детей своим приоритетом в жизни.

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Джанет Джексон

Джанет Джексон / © Associated Press

В январе 2017 года, в возрасте 50 лет, певица родила сына Эйсу. Представитель артистки сообщил, что роды прошли без осложнений. Через несколько месяцев они расстались с мужем, однако материнство стало новой важной страницей в жизни Джанет.

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Джордж Клуни

Джордж Клуни / © Associated Press

Актер стал отцом близнецов Эллы и Александра в 56 лет. В 2025 году он рассказал, что дети появились в его жизни в подходящий момент, ведь карьера уже была сформирована, и он мог тщательнее выбирать рабочие проекты и уделять больше времени семье.

Кэмерон Диас

Кэмерон Диас / © Associated Press

Кэмерон Диас и музыкант Бенджи Мэдден воспитывают троих детей. Их дочь Раддикс родилась в 2019 году, когда актрисе было 47, сын Кардинал — в 2024 году, когда ей исполнился 51 год, а в мае 2026 года супруги сообщили о рождении третьего ребенка — сына Наутаса. По сообщениям СМИ, все трое детей родились с помощью суррогатного материнства.

Дайан Китон

Дайан Китон / © Associated Press

Актриса, скончавшаяся в октябре 2025 года в возрасте 79 лет, стала мамой благодаря усыновлению. Дочь Декстер она усыновила в 50 лет, а сына Дюка — в 55. Китон признавалась, что материнство не было внезапным порывом, эта мысль долго жила в ней, прежде чем она решилась сделать шаг навстречу новому опыту.

Кристин Дэвис

Кристин Дэвис / © Getty Images

Звезда сериала «Секс в большом городе» усыновила дочь Джемму Роуз в 46 лет, а сына Уилсона — в 53. Актриса говорила, что не жалеет о своём пути к материнству, ведь раньше просто не была к нему готова ни эмоционально, ни внутренне.

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Джон Стамос

Джон Стамос / © Associated Press

Актер сериала «Полный дом» впервые стал отцом в 54 года. В 2018 году у него и его жены Кейтлин Макгью родился сын Билли. Стамос шутил, что, возможно, просто ждал идеальную жену, с которой ему захочется создать семью.

Бриджит Нильсен

Бриджит Нильсен / © Associated Press

В 54 года актриса родила дочь Фриду — своего пятого ребенка — после 13 попыток экстракорпорального оплодотворения. У нее также есть четверо сыновей от предыдущих браков. Несмотря на критику из-за возраста, Нильсен объясняла, что теперь у неё больше терпения и любви, которыми она может делиться с ребёнком.

Хилари Свонк

Хилари Свонк / © Getty Images

В 48 лет двукратная лауреатка «Оскара» родила двойню — Аю и Ома. А в октябре 2026 года, в 52 года, актриса объявила, что ждет еще одного ребенка от мужа Филипа Шнайдера. Свонк призналась, что старается доверять жизни и помнить, что события происходят в своё время, а не обязательно тогда, когда мы их планируем.

Истории этих знаменитостей разные: кто-то родил ребенка, кто-то усыновил, а кто-то воспользовался вспомогательными репродуктивными технологиями. Однако их объединяет одно — у родительства нет универсального календаря. Возраст, конечно, имеет значение с точки зрения репродуктивного здоровья, а решение о рождении ребенка требует индивидуальной оценки медицинских обстоятельств, однако чужие ожидания не должны определять, когда человек готов создать семью.

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