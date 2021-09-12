Звезды, ставшие жертвами сексуального насилия

К сожалению, женщины гораздо чаще подвергаются насилию, чем отваживаются рассказать об этом – не у всех хватает мужества на такой поступок. К звездам, решившим предать огласке страшные станицы своей жизни, можно – и нужно! – относиться с восхищением и уважением.

Рита Хейворт

Рита Хейворт / Getty Images

Звезду Голливуда 40-х годов ХХ века Риту Хейворт в детстве насиловал ее собственный отец – профессиональный танцор Эдуардо Канзино. Впервые это случилось, когда девочке исполнилось десять лет, и с тех пор дочь стала его постоянной любовницей. Через два года Канзино привел дочь в ночной клуб, в котором работал и, выдав за жену, сделал ее своей партнершей по танцам. Так продолжалось пять лет, а когда Рите исполнилось семнадцать, отец решил сделать из нее кинозвезду и начал показывать ее продюсерам.

На девушку обратил внимание торговец Эдди Джадсон, пообещавший пристроить ее на одну из голливудских киностудий – так Рита избавилась от домогательств отца, но перешла в сексуальное рабство к Джадсону, который заставлял ее спать с людьми, от которых зависело, получит она роль в кино или нет. Став звездой, Рита Хейворт пять раз выходила замуж, в том числе и за Джадсона, но надломленная в детстве и юности психика так и не дала ей стать счастливой.

Мадонна

Мадонна / Associated Press

Мадонну изнасиловали в девятнадцать лет, вскоре после ее приезда в Нью-Йорк, где она собиралась делать музыкальную карьеру. Правда, подробно об этой истории поп-королева рассказала спустя тридцать семь лет, но это можно понять – о таких вещах женщины вспоминают неохотно. По словам Мадонны, все случилось, когда она пришла в студию, в которой занималась танцами. Дверь почему-то оказалась закрытой, девушке надо было позвонить по телефону-автомату, но у нее не было монетки, и тогда стоящий рядом мужчина предложил ей воспользоваться его домашним телефоном – он уверил, что живет в соседнем доме.

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"Но когда мы вошли в подъезд, – вспоминает Мадонна, – он приставил мне нож к горлу и изнасиловал. Перепуганная, униженная и совершенно уничтоженная, я не сопротивлялась, но мне было очень больно и обидно". Подавать заявление в полицию будущая звезда не стала. "Мне сказали, – говорит она сегодня, – что для этого нужно будет пройти медицинский осмотр, а за ним последует судебное заседание, на котором мне будут задавать очень интимные вопросы. Мне было стыдно, и я решила поскорее забыть обо всем".

Опра Уинфри

Опра Уинфри / Associated Press

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Когда знаменитой телеведущей Опре Уинфри исполнилось девять лет, ее изнасиловал двоюродный брат. Чтобы ему не попало, он купил девочке мороженое – такая плата казалась ему вполне достаточной за преступление, которое он совершил. Впоследствии Опру насиловали и другие родственники и даже близкие друзья семьи, вследствие чего в четырнадцать лет она родила ребенка – мальчика, который не прожил и недели. После этого девочка сбежала из дома, благодаря чему, возможно, и выбилась в люди, сделав блестящую карьеру. В интервью Опра часто говорит: страшные минуты, которые ей довелось пережить, стали причиной того, что у нее нет детей. "Мое прошлое могло бы ранить их, – считает она, – и они возненавидели бы меня. Чтобы этого не произошло, я решила больше не рожать".

Эшли Джадд

Эшли Джадд / Getty Images

Американская актриса, звезда фильмов "Норма Джин и Мэрилин" и "Дивергент" выросла в неблагополучной семье, где, по ее собственным словам, все взрослые курили марихуану, на девочку же никто не обращал внимания – ее могли на несколько дней оставить дома одну или отправить к родственникам, а потом забыть забрать. Ну а чтобы Эшли не роптала, ее приучили никогда – что бы ни случилось – не жаловаться, переживая все проблемы самостоятельно. Неудивительно, что девочка никому не рассказала об изнасиловании, тем более что одним из насильников – а всего Джадд насиловали три раза – был ее родственник.

"Я стала жертвой инцеста, – напишет впоследствии актриса в книге воспоминаний, которую назовет "Все горькое и сладкое", – но тогда я этого не понимала". Со временем осознание случившегося пришло – видимо, именно это обстоятельство стало причиной общественной и политической деятельности Джадд, которая является организатором нескольких благотворительных фондов, оказывающих помощь людям с самыми разными проблемами.

Тери Хэтчер

Тери Хэтчер / Getty Images

Американская актриса и писательница, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", Тери Хэтчер, пожалуй, единственная, кому удалось добиться осуждения насильника. Родители будущей звезды – отец, физик-ядерщик, и мать, аналитик-программист – целыми днями пропадали на работе, поэтому большую часть времени она проводила у своей тети, чем и воспользовался ее муж, которого малышка называла дядей Ричардом – в семье его считали "жутко милым". Впервые он изнасиловал Тери, когда той едва исполнилось пять лет, пригрозив при этом: "Если расскажешь кому-нибудь о нашем "маленьком секрете", убью".

Издевательства над ребенком продолжались четыре года, пока тетя Тери не развелась со своим супругом и суд не запретил ему приближаться к дому, в котором она жила и в котором так часто гостила ее племянница. Трудно даже представить себе, как маленькая девочка смогла в одиночку справиться со страхом и унижением, которые ей пришлось пережить, но ей это удалось. Когда, много лет спустя, на "дядю Ричарда" завели уголовное дело – он довел до самоубийства девочку, которую регулярно насиловал – Хэтчер выступила свидетелем на процессе. Нельзя сказать, что, принимая такое решение, она не колебалась – Тери с ужасом думала о том, что о ее позоре узнают все, включая родителей, мужа и дочь. Тем не менее актриса дала откровенные показания на педофила, и во многом именно они позволили осудить его на четырнадцать лет.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / Getty Images

Звезда "Спасателей Малибу" подвергалась изнасилованиям несколько раз, о чем и рассказала много лет спустя – на пресс-конференции, посвященной открытию ее благотворительного фонда по защите животных The Pamela Anderson Foundation, которая пошла во время Каннского кинофестиваля. Взяв микрофон, Памела начала вспоминать, что в шесть лет ее домогалась ее собственная няня, а в двенадцать – изнасиловал друг ее брата. "Он пригласил меня к себе домой, чтобы научить играть в нарды, – сказала Андерсон, – а потом предложил сделать массаж, который перерос в изнасилование".

В пятнадцать лет будущая актриса встретила и, как ей тогда казалось, полюбила молодого человека, но отношения с ним закончились после группового изнасилования – его организовал парень Памелы, который привлек к этому еще пятерых своих друзей. "До сих пор не понимаю, как мне удалось пережить этот ад, – вспоминает Андерсон, – меня спасла любовь животных, поэтому я и поклялась защищать их изо всех сил".

Энн Хеч

Энн Хеч / Getty Images

Американская актриса, режиссер и сценарист Энн Хеч выросла в семье баптистского священника Дональда Хеча, который неоднократно насиловал свою дочь – причем делать это он начал задолго до того, как девочке исполнилось двенадцать лет. Энн довольно долго молчала о страшной странице своей биографии, пока ее не разговорил знаменитый телеведущий, мастер интервью Ларри Кинг – именно на его шоу Хеч рассказала об отношениях с отцом. Дональд Хеч скончался от СПИДа, а перед смертью покаялся во всех своих грехах – помимо инцеста он рассказал еще и о своем гомосексуализме.

Роуз Макгоуэн

Роуз Макгоуэн / Getty Images

Родители американской актрисы, режиссера и певицы Роуз Макгоуэн стали последователями религиозной секты "Дети Бога", в которую втянули и своих детей – сына и дочь. Мальчик в то время был еще очень маленьким, поэтому на нем пребывание там почти не отразилось, зато сама Роуз хорошо помнит те времена. Все женщины общины становились объектами сексуального насилия со стороны живущих рядом с ними мужчин: сначала жертвой стала мать Роуз, а потом и она сама. После этого события родители будущей звезды бежали из секты, но случившееся не прошло для психики девушки даром – она долго пыталась "залечить" свои душевные раны алкоголем и наркотиками.

Мила Королева

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