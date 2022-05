Звезды, ставшие знаменитыми после "Евровидения"

Каждый год зрители и критики удивляются тому, как музыканты всех мастей борются за право участвовать в очередном "Евровидении" не на жизнь, а на смерть.

Дескать, и конкурс этот смотрят только домохозяйки, и участвуют в нем исполнители средней руки, и никакого значения для их последующей карьеры он не имеет. Такие утверждения имеют под собой основания, но справедливы далеко не всегда – история знает случаи, когда "Евровидение" сделало знаменитыми талантливых, но – до участия в нем – малоизвестных исполнителей. Причем им совсем необязательно было побеждать – этот тот случай, когда вполне достаточно участия.

Рафаэль. 1966-67 годы

Рафаэль / Getty Images

Благодаря "Евровидению" испанец Рафаэль не только стал знаменитым сам, но и сделал испанскую музыку популярной во всем мире, и это несмотря на то, что певец, принимавший участие в конкурсе два раза, занял там седьмое и шестое места. В 1966 году в испанском Бенидорме после исполнения Рафаэлем песни Yo soy aguel ему стоя аплодировали не только зрители, но и музыканты оркестра. Газеты предсказывали певцу безоговорочную победу, но при голосовании он набрал всего девять баллов, о чем журналисты на следующий день написали: "Совершена страшная несправедливость!"

Вторую попытку покорить "Евровидение" Рафаэль предпринял в 1967 году в Вене. Он снова был фаворитом публики, а его песня Hablemos del amor стала хитом, но занял Рафаэль всего лишь шестое место. К счастью для певца, на уровень его популярности это не повлияло – в Европе конца 60-х годов ХХ века Рафаэль был звездой номер один. Не стал исключением и Советский Союз, в котором его особенно любили за участие в музыкальном фильме "Пусть говорят" – его обожали наши бабушки, смотревшие картину по несколько раз. В 1968 году Рафаэлю снова предложили принять участие в "Евровидении", которое должно было пройти в Лондоне, но певец отказался, заявив, что его манера исполнения и музыкальные пристрастия не соответствуют канонам конкурса.

Клифф Ричард. 1968 и 1973 годы

Клифф Ричард / Getty Images

Согласись Рафаэль принять участие в "Евровидении" 1968 года, он вынужден был бы соперничать по уровню популярности с Клиффом Ричардом, ставшим известным в Соединенном Королевстве задолго до The Beatles. Генри Вебба – а это настоящее имя исполнителя – называют "пионером английского рок-н-ролла", а его композицию Move it сам Джон Леннон считал первым рок-хитом в Британии. Но всемирную славу принесло Ричарду "Евровидение", в котором он принимал участие дважды – в 1968 и 1973 годах, заняв второе и третье места соответственно. После этого карьера певца пошла в гору: он много раз возглавлял национальные британские музыкальные чарты, вел телевизионные шоу, пел в мюзиклах и выступал на лучших мировых сценах в рамках международных турне. Заслуги Ричарда перед Соединенным Королевством были оценены по достоинству: в 1995 году Елизавета II присвоила ему титул сэра.

Хулио Иглесиас. 1970 год

Хулио Иглесиас принимал участие в "Евровидении" в 1970 году. В конкурсе, который проходил в Нидерландах, на сцену вышло рекордно низкое количество исполнителей – всего двенадцать человек, много стран объявили ему бойкот из-за несогласия с существовавшей тогда системой голосования. Иглесиас, исполнивший композицию All kinds of everything, занял четвертое место, и стал известным сначала в Европе, а потом и во всем мире. Правда, сам исполнитель уверен: для многих участников конкурса он становится триумфом одного дня. "Лично я не ожидал, что после "Евровидения" моя мечта о сцене продолжит воплощаться в жизнь, – признается Иглесиас в интервью, – мне просто повезло. Не так уж часто случается, что у тех, кто в нем победил, сложилась бы успешная карьера".

Джанни Моранди. 1970 год

Джанни Моранди / Getty Images

Джанни Моранди стал участником "Евровидения" в том же – 1970-м – году, что и Иглесиас. Тот факт, что исполнитель занял не самое почетное восьмое место, его певческую карьеру не только не затормозил, но и наоборот, подтолкнул: Моранди записал тридцать альбомов, участвовал в музыкальных конкурсах – в Сан-Ремо в 1987 году он занял первое место, снимался в кино и на телевидении. В историю советского кино он вошел как итальянский певец, на концерте которого побывали герои фильма "Самая обаятельная и привлекательная". В 2005 году Джанни Моранди стал командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".

АВВА. 1974 год

ABBA / Getty Images

Победа на "Евровидении" в 1974 году шведской группы АВВА, пожалуй, одна из самых ярких и показательных: стильные и красивые костюмы, прекрасные голоса, мелодичная песня Waterloo, безоговорочные симпатии зрителей – все это сделало квартет недостижимым для конкурентов. Впрочем, соперников у шведов не было и впоследствии: АВВА – один из самых успешных коллективов за всю истории поп-музыки и самый успешный из созданных в скандинавских странах. Записи АВВА по всему миру были проданы тиражом 350 (!) миллионов экземпляров. Их сборники возглавляли музыкальные чарты и мировые хит-парады середины 70-х до начала 80-х годов – до тех пор, пока группа не распалась. Впрочем, песни квартета АВВА и в наше время входят в плейлисты радиостанций, а их альбомы по-прежнему успешно продаются.

Селин Дион. 1988 год

Селин Дион / Getty Images

Селин Дион выиграла "Евровидение" в мае 1988 года в ирландском Дублине, при этом канадская певица представляла на конкурсе Швейцарию. Она запомнилась зрителям тут же вошедшим в моду стильным костюмом, состоящим из двубортного смокинга с атласными лацканами и золочеными пуговицами и белой юбки-пачки, и песней Ne Partez Pas Sans Moi. Победа далась певице нелегко, у наступавшего ей на пятки англичанина Скотта Фицджеральда она выиграла с перевесом всего в один балл. С тех пор началось восхождение Дион к вершинам славы, второй – после "Евровидения" – ступенькой на этой "лестнице" стала запись песни к мультфильму "Красавица и чудовище", а финальной – саундтрек к оскароносному фильму Джеймса Кэмерона "Титаник".

Тина Кароль. 2006 год

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль была известна в странах СНГ после конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале в 2005 году. Тогда из-за технической накладки у юной певицы неожиданно отключился микрофон, но она не растерялась и без музыкального сопровождения допела песню до конца. На мужественную Тину обратили внимание зрители и критики, а Алла Пугачева именно ее наградила своей именной премией. Через год Кароль приняла участие в "Евровидении" – она заняла седьмое место, исполнив песню Show me you love. Международный дебют Тины оказался успешным – англоязычный альбом с одноименным названием стал золотым, а следующий – "Полюс притяжения" – платиновым. Кароль, которая сейчас является тренером проекта "Голос країни" на канале "1+1", неоднократно признавали самой успешной певицей и самой красивой женщиной "Украины".

"Евровидение" также сделало известными Доменико Мадуньо, Оливию Ньютон-Джон, Аль Бано и Ромину Пауэр, группу Baccara, Джонни Логана, Массимо Раньери, Лару Фабиан, Тото Кутуньо, Кончиту Вурст.

