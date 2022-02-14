Звезды, сыгравшие свадьбу 14 февраля

Свадьба – одно из самых значимых событий в жизни каждого человека, поэтому потенциальные новобрачные тщательно и вдумчиво выбирают ее дату. Но что может быть романтичнее, чем сыграть свадьбу в День покровителя всех влюбленных святого Валентина – 14 февраля! Увы, это не всегда гарантирует долгую и счастливую совестную жизнь, зато приятные воспоминания гарантирует.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино. 2009 год

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Getty Images

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино познакомились в 2006 году, причем ради красавицы-актрисы один из богатейших людей планеты оставил другую звезду – супермодель Линду Евангелисту. Ко времени встречи оба разочаровались в личной жизни и восприняли начавшийся роман как возможность приятно провести время, однако неожиданно увлеклись. Ну а вердикт врачей о том, что Хайек беременна, и вовсе вознес влюбленных на седьмое небо от счастья. Ложку дегтя в бочку меда внес судебный иск Евангелисты, требовавшей, чтобы Пино признал ее сына Августина Джеймса своим. Супермодели удалось добиться своего – она отсудила у владельца модной империи огромные алименты, а Пино и Хайек, между которым по этой причине пробежала черная кошка, после появления на свет их дочери Валентины Паломы расстались.

Но, видимо, от судьбы не уйдешь – не прошло и года, как Хайек и Пино снова сошлись, и к тому же решили оформить свои отношения официально, сыграв сразу две свадьбы. Первая церемония, на которой присутствовали только самые близкие паре люди, прошла 14 февраля 2009 года в Париже. Спустя два с половиной месяца, 25 апреля, на роскошной свадьбе в Венеции гулял весь голливудский бомонд.

Адриана Лима и Марко Ярич. 2009 год

Адриана Лима и Марко Ярич / Associated Press

Ангел Victoria's Secret Адриана Лима и сербский баскетболист Марко Ярич познакомились в 2007 году, через год, в июле 2008-го объявили о помолвке, и 14 февраля 2009-го официально поженились. Поскольку Лима неоднократно повторяла, что придерживается принципа "никакого секса до брака", первый ребенок пары – дочь Валентина – появилась на свет ровно через девять месяцев, а имя девочка получила в честь святого, в день которого ее родители стали мужем и женой. К сожалению, ни свадьба в День всех влюбленных, ни тот факт, что Адриана родила Марко двух прелестных дочерей (помимо Валентина у них есть еще Сиенна), отношения модели и спортсмена не спасли – после пяти лет брака они развелись.

Шерон Стоун и Фил Бронштейн. 1998 год

Шерон Стоун и Фил Бронштейн / Associated Press

После драматического развода с продюсером и сценаристом Майклом Гринбургом Шерон Стоун, казалось, больше не свяжет себя узами брака – никогда и ни с кем. Нет, актриса неоднократно влюблялась и даже дважды была помолвлена, но до свадьбы дело не доходило. Однако встреча с владельцем и редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном, произошедшая на съемках фильма "Сфера", все изменила – 14 февраля 1998 года Шерон и Фил поженились. Пышную голливудскую свадьбу сыграли в Беверли-Хиллз, среди гостей можно было заметить коллег невесты – Арнольда Шварценеггера, Мелани Гриффит и Джеймса Вудса.

Поскольку все беременности Шерон заканчивались выкидышами, в 2000 году Стоун и Бронштейн усыновили мальчика по имени Роэн, а в 2004-м развелись. Инициатором разрыва стал Фил, причиной расставания он назвал пресловутые "неразрешимые противоречия", хотя, по словам близких к семье людей, Бронштейн просто не хотел жить с женщиной, здоровье которой оставляло желать лучшего – в 2001 году Шерон перенесла инсульт. Бывшие супруги договорились о совместной опеке над Роэном.

Принс и Майте Гарсиа. 1996 год

Принс и Майте Гарсиа / Getty Images

Эпатажного певца Принса обожали не только зрители, но и женщины – в его донжуанском списке значится множество красавиц, среди которых были Мадонна, Ким Бейсингер, Кармен Электра и Вэнити. А вот официально Принс женился всего два раза, его первой супругой стала 23-летняя бэк-вокалистка и танцовщица пуэрто-риканского происхождения Майте Гарсиа, от которой 37-летний певец буквально потерял голову. Романтическую свадьбу сыграли 14 февраля 1996 года: после официальной церемонии новоиспеченные муж и жена выпустили в небо пару белых голубей, а медовый месяц провели на Гавайях.

Когда выяснилось, что Майте беременна, Принс был на седьмом небе от счастья, но мальчик, Бой Грегори Нельсон, родился с врожденным синдромом Пфайпффера (со сросшимися костями черепа) и прожил всего неделю. С этого времени брак Принса и Майте пошел под откос – в июне 2000 года супруги развелись. 21 апреля 2016 года Принса не стало – он скончался от передозировки мощного болеутоляющего препарата.

Мег Райан и Дэннис Куэйд. 1991 год

Мег Райан и Дэннис Куэйд / Associated Press

Актеры Мег Райан и Дэннис Куэйд, сыгравшие вместе в трех картинах, начали встречаться во время съемок фильма "Мертв по прибытии". Когда Куэйд сделал Мег предложение, она согласилась, но – с одним условием: ее будущий муж должен избавиться от наркотической зависимости. На выполнение данного Мег обещания у Дэнниса ушло больше двух лет, но он его сдержал. Свадьба состоялась 14 февраля 1991 года. Брак, в котором Райан родила Куэйду сына Джека, продлился почти десять лет. Причиной развода стал роман Мег с Расселом Кроу.

Мила Королева