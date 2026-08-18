Звезды, умершие до 40 лет и которых мы помним ещё маленькими

Хейден Панеттьери / © Associated Press

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Начало 2000-х подарило миру целое поколение юных звёзд. Они росли на глазах у миллионов зрителей, становились героями любимых фильмов, сериалов и музыкальных хитов. Для многих из них детская популярность стала стартом большой карьеры, однако некоторые не успели увидеть, какой она могла бы быть, об этом рассказало издание People.

Хайден Панеттьери

Хейден Панеттьери / © Associated Press

Хайден Панеттьери начала сниматься ещё в 4 года — в сериале «Путеводный свет». Впоследствии она снялась в фильмах «Вспоминая Титанов» и «Принцесса льда», а настоящую популярность ей принесли сериалы «Герои» и «Нэшвилл».

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В 2022 году актриса откровенно рассказала о своей зависимости от алкоголя и опиоидов, а также о послеродовой депрессии. Она признавалась, что её путь к выздоровлению был непростым, но не жалела даже о самых тяжёлых периодах жизни. 16 августа 2026 года представитель семьи подтвердил смерть Панеттьери.

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Ей было всего 36 лет.

Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг / © Associated Press

Звезда фильмов «Шпионка Хэрриет», «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница» начала карьеру в 8 лет. Для поколения 2000-х она навсегда осталась Джорджиной Спаркс, а также запомнилась ролью в фильме «Принцесса льда» вместе с Панеттьери.

26 февраля 2025 года Трахтенберг была найдена без сознания в своей квартире в Нью-Йорке. Впоследствии медицинский эксперт подтвердил, что причиной смерти стали осложнения сахарного диабета. Смерть признали естественной.

Мишель было 39 лет.

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Ли Томпсон Янг

Ли Томпсон Янг / © Getty Images

Ли Томпсон Янг стал известен ещё в подростковом возрасте благодаря главной роли в сериале Disney «Знаменитый Джет Джексон». Позже он снимался в сериалах «Огни ночной пятницы» и «Риццоли и Айлс».

19 августа 2013 года актёра нашли мёртвым в его квартире в Лос-Анджелесе. По результатам расследования, он скончался от огнестрельного ранения, нанесённого себе. Известно, что Янг принимал лекарства от депрессии.

Ему было всего 29 лет.

Аарон Картер

Аарон Картер / © Associated Press

Младший брат Ника Картера из Backstreet Boys, Аарон, сам стал поп-звездой ещё до подросткового возраста. Песни «I Want Candy» и «Aaron’s Party» сделали его одним из самых известных юных артистов своего времени.

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Во взрослой жизни Картер открыто говорил о зависимостях, проблемах с психическим здоровьем и попытках их преодолеть. В 2018 году он рассказывал, что стремится вести более здоровый образ жизни и ответственно относиться к своей жизни.

5 ноября 2022 года Картера нашли мёртвым в его доме в Калифорнии. Официальной причиной смерти стало утопление в ванне после потери сознания под воздействием психоактивных веществ.

Ему было 34 года.

Камерон Бойс

Кэмерон Бойс / © Associated Press

Камерон покорил зрителей ещё в детстве, сначала ролями в фильмах «Зеркала» и «Одноклассники», а затем образом Карлоса в франшизе «Наследники».

7 июля 2019 года родственники сообщили о его смерти во сне. Причиной стал приступ, связанный с эпилепсией — заболеванием, от которого лечился актер. «Мир потерял одну из своих самых ярких звёзд», — заявили тогда родственники.

Бойсу было всего 20 лет.

Дэйви Чейз

Дэйви Чейз / © Associated Press

Дэйви Чейз озвучила Лило в мультфильме «Лило и Стич», а также сыграла жутковатую Самару в фильме «Звонок». Её карьера началась ещё в детстве, а её роли стали частью попкультурной памяти 2000-х годов.

16 июня 2026 года стало известно о её смерти. Сначала сообщалось о менингите и серьёзных инфекциях, приведших к сепсису. Позже судебно-медицинская экспертиза назвала причиной смерти СПИД, а среди других значимых факторов указала хроническое употребление нескольких психоактивных веществ.

Ей было всего 35 лет.

Сойер Свитен

Сойер Свитен (слева) / © Associated Press

Сойер вместе со своим братом-близнецом Салливаном сыграл сыновей Рэя Барона в популярном ситкоме «Все любят Рэймонда». После завершения сериала в 2005 году братья ушли из актерской профессии.

23 апреля 2015 года Сойер скончался. Его смерть была самоубийством. После трагедии сестра Мэдилин призвала людей не бояться говорить близким о том, насколько они важны.

Ему было 19 лет.

Кевин Кларк

Кевин Кларк / © Getty Images

Кевин Кларк сыграл лишь одну по-настоящему крупную роль, но этого оказалось достаточно, чтобы его запомнили навсегда. В фильме «Школа рока» 2003 года он сыграл барабанщика Фредди Джонса.

26 мая 2021 года Кларка сбила машина, когда он ехал на велосипеде в Чикаго. Узнав о трагедии, Джек Блэк, который снимался вместе с ним в фильме, назвал Кларка замечательным человеком и написал, что он ушел «слишком рано».

Ему было 32 года.

Эти актёры и музыканты остались молодыми не только в памяти своих поклонников — их самые известные образы навсегда связаны с юностью целого поколения. За яркими ролями, хитами и красными ковровыми дорожками стояли обычные люди со своими трудностями, болезнями и личными битвами.

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