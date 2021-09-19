Маленький закарпатец Семен нуждается в немедленной помощи

Малышу было всего полгода, когда у него диагностировали онкологию.

На спасение жизни Семен Шепы, который только вчера отпраздновал свой первый день рождения, нужно как можно быстрее собрать более 120 000 евро.

«Когда нашему младшему сыну Семену было 6 месяцев мы заметили уплотнение в паху. Обратились к педиатру, с предположением, что это может быть грыжа, нас направили к детскому хирургу на осмотр. Хирург осмотрел ребенка и утвердил, что это жировик и сказал наблюдать. Через два месяца уплотнения увеличилось в размерах. Мы обратились повторно к педиатру, провели УЗИ и выяснили, что это лимфоузел, при дальнейшем обследовании нашли новообразование и направили на обследование в Киев», — рассказывает историю болезни отец малыша.

Столичные специалисты провели дополнительные исследования и констатировали, что в теле тогда еще 8-месячного Семена зреет нейробластома забрюшинного пространства, ко всему, она уже дала метастазы в печень, легкие, лимфоузлы, кости лицевого черепа.

Малыша с мая лечили в НИР и прошли 4 курса химиотерапии. «После каждого блока химиотерапии делается переливание крови. Костный мозг истощен и показатели низкие», — рассказывает отец ребенка.

Родители не могут мириться с теми страданиями, которые причиняет болезнь малышу и ищут все возможные варианты лечения. Клиника из Германии ответила им, что готовы взять ребенка на лечение. Но выставили счет в 125 000 евро и это еще по предварительным подсчетам. Белорусы также могут предложить свой вариант лечения, там сумма меньше вполовину, но и она непосильна для семьи.

«Я все эти годы думала, что мы хорошо зарабатываем, можем спокойно обеспечивать семью, детей. Оказывается, не так уж и хорошо. Важнейшего мы сейчас обеспечить самостоятельно не в силах. Мы не в силах сами собрать такие деньги на лечение нашего сыночка... Просим всех о помощи, чтобы собрать необходимые средства для лечения», — просит мама малыша.

Банковские реквизиты:

5168742730103359 ГРН. (Мама — Шепа Иванна Викторовна)

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5169360010859837 EUR (Мама — Шепа Иванна Викторовна)

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5169360010859829 USD ($) (Мама — Шепа Иванна Викторовна)

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