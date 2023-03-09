"Младший брат умер на моих глазах": история 17-летней Ани, бежавшей от оккупации в Киевской области (фото)

Этот улыбающийся мальчик на фото – Влад Магдик, которому навсегда осталось 12 лет. Год назад, 9 марта 2022 года, его расстреляли российские оккупанты в Киевской области. Мальчик умер в машине на глазах у своей семьи.

В оккупированном на тот момент селе Раковка Бучанского района они ехали к родственникам, чтобы забрать их и вместе бежать от оккупации. Но не успели – дорогу пересекли вооруженные российские военные на бронетранспортерах.

Спустя год после трагедии историю решились рассказать старшая сестра погибшего Влада Аня. 17-летняя девушка вспомнила о событиях страшного дня.

Фото: Аня Магдик

Фото: Аня Магдык

Младший брат умер на моих глазах

В тот момент каждый сидевший в машине почувствовал страх, растерянность и желание уйти от реальности, вспоминает девушка.

"Но когда раздался выстрел, я почувствовала реальность своим телом, а Влад не почувствовал, потому что сразу умер. Мой младший брат умер на моих глазах, но я тогда этого еще не осознавала, потому что почувствовала, что мне тяжело дышать. Сначала увидела кровь на себе, а потом увидела Влада, который как-будто просто испугался и спрятался, опустив голову вниз. Я ему сказала: "Владик, вставай". Он не отзывался. Потом просто выкрикивала его имя, но в ответ ничего. на нем кровь. И понимаю, что она не моя".

Фото: Аня Магдык

Фото: Аня Магдык

Когда семья вернулась домой, в Гавриловку, папа сказал, что Влада больше нет. "В тот момент я очень захотела жить, — рассказывает девочка, — и моя мечта сбылась".

"Я сейчас жива, дышу, хожу, плачу, смеюсь. Но мальчик, которому было всего 12 лет, этого больше не сможет", — говорит Аня.

"Подумайте, я вам рассказала о случае из своей семьи. А сколько таких семей по всей Украине! Сколько детей, не почувствовав вкус жизни, покинули этот мир, потому что "нас пришли спасти"! От несправедливости я иногда хочу кричать. ." — рассказывает Аня.

Фото: Аня Магдык

Россия убила 464 ребенка в Украине

По состоянию на 9 марта 2023 года, по данным Офиса Генерального прокурора, российская армия убила 464 ребенка в Украине, еще более 931 ребенка получили ранения. 356 маленьких украинцев считаются пропавшими без вести. По меньшей мере, 16 226 детей были депортированы в Россию. Эти цифры не окончательны, поскольку нет точных данных с мест ведения боевых действий и с оккупированных Россией территорий.

Сестра погибшего Аня Магдик призывает украинцев распространять ее историю и другие страшные преступления россиян в Украине.

Фото: Аня Магдык

Фото: Аня Магдык

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