Стильный гардероб для женщин за 50: 15 вещей, которые обязательно нужно иметь в шкафу

У каждой женщины свой стиль, но есть несколько классических модных вещей, которые женщинам за 50 обязательно стоит иметь в своем шкафу. Эти вещи можно совмещать, чтобы создавать разнообразные образы для разных случаев. Поскольку это классика, вы можете носить их в течение длительного времени.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала 50 Is Not Old, чтобы узнать, какие вещи обязательно должны быть в гардеробе женщины за 50.

Классическое маленькое черное платье

Маленькое черное платье. Instagram @50isnotold

Каждая женщина должна иметь в своем гардеробе по крайней мере одно маленькое черное платье. Эта классическая вещь универсальна, ее можно одевать на разные случаи жизни. Для нарядного образа вы можете надеть платье с каблуками и выразительным ожерельем на изысканный ужин или свадьбу. Для более обыденного вида наденьте его с кардиганом и парой туфель, к примеру, идя на прогулку.

Блейзер

Блейзер. Фото: Instagram @50isnotold

Блейзер – это элегантное и стильное дополнение к любому наряду. Вы можете носить его с брюками или юбкой и блузкой для профессионального вида на работе, или одеть его с джинсами и футболкой для повседневного выхода в свет. Блейзер – это отличный способ добавить нотку изысканности к любому наряду, и его можно носить в любое время года.

Джинсовая куртка

Джинсовая куртка. Фото: Instagram @50isnotold

В вашем шкафу есть джинсовая куртка? Надеемся, что вы ответили "да" на этот вопрос, потому что они настолько универсальны, что вы можете носить их практически с чем угодно. Джинсовые куртки доступны во многих разных стилях и цветах.

Белая/черная футболка

Белая футболка. Фото: Instagram @50isnotold

Каждая женщина должна иметь черную, белую, серую и темно-синюю футболку, а также пару ярких. Футболка универсальная, ведь ее можно носить отдельно, под пиджак или кардиган, под жилет и даже как пижаму.

Джинсы

Джинсы. Фото: Instagram @50isnotold

Джинсы — это основной элемент гардероба, который должна иметь каждая женщина, которой за 50. Важно найти пару, хорошо сидящую и подчеркивающую вашу фигуру, поскольку это сделает их любимой вещью в вашем гардеробе. Вы можете носить джинсы со свитером и парой ботинок для повседневного образа или одеть их с блузкой, поясом и парой туфель на каблуке для вечернего выхода в свет.

Рубашка на пуговицах

Рубашка на пуговицах. Фото: Instagram @50isnotold

Чистая белая или голубая рубашка на пуговицах – это универсальная вещь, которая хорошо сочетается практически со всем. Вы можете одеть рубашку на пуговицах с брюками, пиджаком и туфлями на каблуке для профессионального образа на работе или с юбкой и босоножками для повседневного выхода в свет. Белая или голубая рубашка на пуговицах – это классика, которую должны иметь в своем гардеробе женщины старше 50 лет.

Классическая юбка

Юбка. Фото: Instagram @50isnotold

Будь то юбка-карандаш или А-силуэт длиной до колена, каждая женщина должна иметь классическую юбку в своем гардеробе. Вы можете носить классическую юбку с блузкой, ремнем и парой туфель на каблуке для профессионального образа на работе, или же одеть ее с футболкой и парой кроссовок для повседневной прогулки. Юбки – это женственный и стильный вариант.

Удобная и стильная обувь

Удобная обувь. Фото: Instagram @50isnotold

Важно иметь пару удобной и стильной обуви. Туфли и кроссовки прекрасно подходят для повседневной носки, в то время как челноки и ботинки можно одевать для более официальных случаев. Покупая обувь, важно найти пару, которая хорошо сидит и обеспечивает поддержку. Это гарантирует, что вы можете носить их с комфортом в течение длительного времени.

Тренч

Тренч. Instagram @50isnotold

Тренч – это стильная и практичная верхняя одежда, которую можно носить в любое время года. Вы можете носить его с джинсами и свитером для повседневного образа или с платьем и каблуками для более торжественных случаев. Тренчкот – это классическая и вневременное дело, которое должна иметь каждая женщина в своем гардеробе.

Ювелирные украшения

Колье. Фото: Instagram @50isnotold

Колье может добавить цвета в любой наряд. Вы можете носить его с однотонной блузкой или платьем, чтобы украсить свой образ для вечернего выхода в свет или особого случая, или совместить со свитером и джинсами для повседневного выхода в свет. Колье – это интересный способ дополнить любой образ.

Шарф

Шарф. Фото: Instagram @50isnotold

Шарфы могут добавить яркие цвета или узоры к вашему наряду. Вы можете носить его как шейный платок, платок на голову или связать вокруг сумки, чтобы добавить цвет. Шарфы особенно полезны в холодные луны, чтобы согреть вас. Существует так много стилей шарфов по выбору, что вы обязательно найдете тот, который соответствует вашему стилю.

Сумочка нейтрального цвета

Сумочка нейтрального цвета. Фото: Instagram @50isnotold

Каждая женщина после 50 лет должна иметь сумочку нейтрального цвета, которая будет одновременно функциональна и стильна. Сумочка нейтрального цвета, например черного или коричневого, может сочетаться практически с любой одеждой и идеально подходит для повседневного использования. Сумочка яркого цвета или с ярким дизайном может добавить интерес к вашему наряду и идеально подходит для особого случая. Приобретая сумку, важно учитывать ее размер и функциональность. Большая сумка может быть более практичной для повседневного использования, в то время как меньшая подойдет для официальных мер.

Кардиган или свитер

Кардиган. Фото: Instagram @50isnotold

Кардиган или свитер – это великолепная многослойная одежда, которую можно носить поверх блузки или платья, чтобы добавить тепла и стиля.

Пара белых джинсов (клеш или прямые)

Белые джинсы. Фото: Instagram @50isnotold

Вы можете сочетать белые джинсы с коричневыми или черными ботинками зимой, босоножками и топом-туникой, или белой майкой и яркой темно-синей курткой в теплые месяцы. Некоторые люди совершают ошибку, одевая белые трусики с белыми джинсами, но вы должны носить телесное белье, чтобы его не было видно сквозь штаны.

Пара леггинсов или штанов для йоги

Леггинсы. Фото: Instagram @50isnotold

Леггинсы и штаны для йоги – это удобные и универсальные вещи. Они идеально подходят для выполнения поручений или тренировок, но их также можно одеть со свитером и ботинками для повседневной прогулки.

Добавив в свой гардероб эти классические вещи и несколько других ключевых элементов, вы будете иметь целый ряд нарядов на любой случай жизни. Не забывайте носить то, в чем вы чувствуете себя комфортно и уверенно, и не бойтесь экспериментировать с разными стилями и сочетаниями, чтобы найти то, что вам больше всего подходит.

