Топ модных платьев на весну-лето 2024 (фото)

Тренды платьев весна-лето 2024 года не дадут скучать ни одной моднице.

Платье – это особая вещь в гардеробе каждой девушки. С наступлением нового сезона стоит знать, какие модели платьев будь в моде этой весной и летом.

Предлагаем вам адаптацию статьи Digital Fashion Academy, чтобы узнать тренды нового сезона.

Прозрачные и полупрозрачные ткани

Прозрачное платье. Фото: Digital Fashion Academy

Прозрачные и прозрачные ткани – главный тренд весны-лета 2024. Этот тренд подчеркивает женственность и демонстрирует вашу кожу. Дизайнеры используют прозрачные ткани разными способами, например, накладывая их на другие ткани, создавая эффекты "ку-ку", а также используя их для создания полностью прозрачных платьев.

Прозрачные ткани триумфально возвращаются на подиум, открывая эру ностальгии и напоминая о супермоделях начала 90-х.

Мини платья

Мини платье. Фото: X (Twitter)

Мини платья снова в моде на весну-лето 2024. Эта тенденция состоит в том, чтобы продемонстрировать свои ноги. Дизайнеры создают миниплатья из самых разных тканей и фасонов, поэтому вы можете найти ту, которая соответствует вашему личному вкусу.

Платья меди

Платье меди. Фото: X (Twitter)

Платья меди – еще один популярный тренд весны-лета 2024. Эта тенденция заключается в поиске идеального баланса между комфортом и стилем. Платья меди универсальны, их можно одевать как с открытыми, так и с закрытыми плечами, в зависимости от возможности.

Платья с открытыми плечами

Платье с открытыми плечами. Фото: X (Twitter)

Платья с открытыми плечами – романтический и элегантный тренд весны-лета 2024. Этот тренд демонстрирует ваши плечи и ключицы. Дизайнеры создают платья с открытыми плечами из разнообразных тканей и фасонов, поэтому вы можете найти подходящую именно вам.

Рюши и воланы

Платье с рюшами. X (Twitter)

Рюши и воланы — еще один главный тренд весны-лета 2024. Эта тенденция состоит в том, чтобы придать вашему образу нотку капризности и романтики. Дизайнеры используют рюши и воланы в самых разных вариантах, например, на рукавах, подолах и лифах.

Раньше мы писали о платьях, которые будут на пике трендов 2024 года.

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