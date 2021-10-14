Нацгвардейцы, спасатели, пограничники и полицейские получили награды ко Дню защитника и защитницы Украины

Все они героически проявили себя на ежедневной службе.

Наградное оружие, правительственные и министерские ордена и медали получили нацгвардейцы, спасатели, пограничники и полицейские. Все они, говорит министр внутренних дел Денис Монастырский, героически проявили себя на ежедневной службе. А некоторые — непосредственно воевал и на передовой.

Поэтому для них День защитника и защитницы Украины — очень особенный праздник. Присутствующие также почтили минутой молчания тех, кто отдал свою жизнь во время службы.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 13 октября.

«В составе своего подразделения я заходил в новый терминал Донецкого аэропорта вместе с вооруженными силами. Отличие очень почетна. Я мечтал стать военным еще с детства. Я в душе — военный и очень этим горжусь», — отметил старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Бенедык.

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