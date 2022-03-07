100 тыс. россиян лишатся работы в ІТ-отрасли: Федоров объяснил, почему важно то, что Upwork ушел из РФ

100 тыс. россиян лишатся работы в ІТ-отрасли: Федоров объяснил, почему важно то, что Upwork ушел из РФ

Украина ведет переговоры с другими биржами фриланса.

Более 100 тыс. россиян лишатся работы в ІТ-отрасли, поскольку биржа фриланса Upwork отказалась обслуживать клиентов из РФ.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что Upwork – крупнейшая биржа фриланса в мире. IT-специалисты, маркетологи, специалисты других цифровых профессий находят множество клиентов через Upwork. Сотни миллионов долларов поступали в кошельки специалистов РФ от клиентов со всего мира ежемесячно.

"Закрытие Upwork – это более 100 000 граждан, которые потеряют работу в IT. Только потому, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны. Теперь граждане РФ не смогут регистрировать аккаунты на бирже, текущие аккаунты станут "невидимыми" для клиентов", а текущие контракты должны быть расторгнуты до 1 мая. Это мужественное решение команды Upwork. Мы безгранично благодарны за него. А мы фокусируемся на диалоге с другими биржами фриланса, которые, я уверен, примут аналогичные решения. Мы не прекратим бороться, пока танки РФ не уйдут с нашей территории", — подчеркнул Федоров.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

Напомним, аудиторская компания Deloitte, входящая в "Большую четверку", отказывается от компаний-членов в России и Беларуси из-за войны против Украины.

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