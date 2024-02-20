12-летний мальчик воспроизвел легендарный "луч смерти" Архимеда, которому 2000 лет: он сработал

12-летний мальчик помог разрешить многовековый спор о "луче смерти", созданном в Древней Греции Архимедом.

Об этом пишет ladbible.com.

Архимед Сиракузский, родившийся еще в 287 году до нашей эры, считается одним из величайших математиков всех времен. Он не только хорошо разбирался в числах, но и был одаренным изобретателем, инженером, физиком и астрономом.

И, согласно Люциану II века нашей эры, Архимед был также изобретателем "луча смерти", который использовался, чтобы отбиваться от римских военных кораблей во время осады Сиракузы в 213-212 годах до нашей эры.

Говорят, что Архимед использовал силу солнечного света с помощью зеркал, которые затем направлялись на приближающиеся вражеские корабли и в результате поджигали их.

Однако поскольку все это произошло так давно, убедительных доказательств того, что "луч смерти" сработал, нет. Обсуждали это на протяжении веков, причем некоторые эксперты настаивали на том, что "луча смерти" никогда не существовало.

Однако канадскому школьнику по имени Брендан Сенер удалось добиться большого прогресса в ходе дебатов, создав свою собственную, смягченную версию "луча смерти", используя зеркала и настольные лампы.

Его эксперимент, в котором использовались светодиодные лампы мощностью 50 Вт, смог доказать, что такой "луч смерти" потенциально может работать.

1 — Инфракрасный термометр, 2 — Зажимы, 3 — Нагревательные лампы (50 Вт, 100 Вт), 4 — Вогнутые зеркала (четыре), 5 — Мишень, 6 — Подставка для термометра, 7 — Таймер на 3 минуты / Фото: Canadian Science Fair Journal

Сенер обнаружил, что если фокусировать свет своих ламп на кусочке карты, он может повысить температуру на 2°С для каждого добавленного им дополнительного зеркала – максимум до трех зеркал, а добавление четвертого зеркала привело к повышению температуры на 8°С.

Так же, если он использовал лампочки мощностью 100 Вт, то он увидел увеличение температуры на 4°C с каждым дополнительным зеркалом, вплоть до трех зеркал, причем четвертое зеркало повышало температуру на 10°C.

Луч смерти / Фото: Canadian Science Fair Journal

Делясь своим выводом в журнале Canadian Science Fair Journal, ребенок написал: "Эта серия экспериментов показала, что принцип, лежащий в основе "луча смерти" Архимеда, безусловно, возможен, и поэтому я принимаю свою начальную гипотезу о том, что вогнутые зеркала можно использовать для отображения и концентрации света, испускаемого источником света. По мере увеличения количества отражающих зеркал растет и температура мишени".

Он добавил: "Однако для того, чтобы он функционировал должным образом и повлек за собой вспышку больших объектов, таких как деревянные корабли, понадобится очень мощный источник света и много больших зеркал. Исторические описания использования "луча смерти" в древних Сиракузах правдоподобны, однако никаких археологических свидетельств о "луче смерти" Архимеда обнаружено не было, кроме того, что записано в книгах древних философов".

Напомним, в долине библейской "битвы конца света" раскопали римскую военную базу. Лагерь римского легиона послужил постоянной военной базой для римских солдат.

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