12 тысяч ударов на день: исследователи выяснили, как дятлы избегают сотрясения мозга

Череп дятла имеет уникальную геометрию / © Unsplash

Дятлы способны бить по стволам деревьев тысячи раз в день с невероятной быстротой и силой. Долгое время ученые считали, что черепа этих птиц работают как своеобразные амортизаторы, однако новое исследование доказывает обратное: все дело в правильном направлении силы удара.

Об этом пишет Earth.com.

Секрет в правильной геометрии черепа

Исследователь Себастьян Лайонс из Национального университета Ла-Платы изучил структуру черепов многих видов птиц, чтобы понять, как дятлы избегают дестабилизации суставов. Его команда обнаружила, что анатомия дятлов обеспечивает очень плотное соединение между клювом, челюстью и черепной коробкой.

У птиц нижняя челюсть соединяется с черепом через подвижную кость, но у дятлов этот шарнир имеет более компактное и уплощенное расположение. Благодаря этому мощные удары проходят стабильными прямыми линиями, уменьшая крутящий момент – вращательную силу, которая могла бы повредить ткани во время постоянного долбления.

Череп дятла не предназначен для поглощения ударов. Вместо этого, его форма помогает поддерживать всю систему выровненной, так что мощные силы остаются стабильными, а не вращательными», — отмечает издание.

Работа всего тела и исключение из правил

Интересно, что дятлы нарушают общее правило эволюции птиц. Обычно с увеличением размера птицы его лицо удлиняется, а черепная коробка становится уже, что могло бы усилить опасные вращательные силы во время ударов. Однако даже большие виды дятлов сохраняют относительно компактную лицевую часть и более округлую коробку мозгов, что позволяет им безопасно наращивать размер головы.

Кроме того, защита мозга обеспечивается не только костями. По оценкам ученых, птица может производить около 12 000 ударов ежедневно. Чтобы выдержать такую колоссальную нагрузку, каждый удар привлекает мышцы головы, шеи, бедер, хвоста и живота. Птицы также идеально синхронизируют дыхание, выдыхая именно во время удара: это ужесточает их тело и помогает направлять всю энергию прямо в дерево.

