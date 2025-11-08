12-тысячелетняя скульптура показала, как предки видели себя: сенсационная находка поразила ученых

Скульптура, которой 12 000 лет. Фото: Турецкое министерство культуры и туризма

В юго-восточной Турции археологи наткнулись на находку, которая может изменить представление о том, как неолитические люди видели себя в мире. В древнем поселении Карахантепе, что в провинции Шанлыурфа, обнаружили Т-образный каменный столб с вырезанным человеческим лицом. Ему около 12 тысяч лет — это один из древнейших известных примеров изображения человека.

Об этом сообщило издание BBC.

Руководитель раскопок профессор Неджми Карул рассказал, что впервые увидел настоящее лицо, а не только символические формы.

«До сих пор мы предполагали, что камни, которые мы раскапывали, представляют людей, но это было впервые, когда мы столкнулись с собственно изображением лица. Это был невероятно захватывающий момент. Возможно, это не бог и не сверхъестественное существо. Скорее, она символизирует идею или концепцию через человеческий облик», — отметил ученый.

Доктор Черен Кабукчу из Ливерпульского университета назвала работу «высокомастерским примером художественной сложности». Она отмечает, что эти резьбы свидетельствуют об эмоциональном и абстрактном мышлении людей того времени:

«Чем больше примеров мы находим, тем больше мы осознаем, что этот мир был гораздо сложнее — за пределами нашего воображения».

На лице видны четкие черты — маленький нос, глубокие глазницы и подчеркнутые брови. Исследователи считают, что именно в этот период люди начали воспринимать себя как центр окружающего мира — вместо животных в искусстве появляются человеческие фигуры.

Подобные артефакты ранее находили в регионе Леванта — в частности на Голанских высотах, в местности Нахал Эйн Гев II, где было найдено похожее изображение лица возрастом 12 тысяч лет. Американский археолог Натали Манро из Университета Коннектикута считает, что между этими культурами существовала связь.

«Когда мы увидели фото [изображения], мы сказали: „Мы знаем это лицо“. Его форма была очень знакомой. Его минималистичный стиль поражает: несколько линий, формирующих лицо, выразительная бровь и нос, а глубина достигается благодаря резьбе. Оно очень напоминает известняковое человеческое лицо, которое мы нашли в Израиле. Я почувствовала то же волнение, что и тогда, когда мы сделали наше собственное открытие 10 лет назад. Видеть такое похожее лицо в двух столь отдаленных местах — это действительно захватывает», — отметила исследовательница.

Как отметил профессор Карул, ранний неолит стал периодом стремительных культурных изменений на всем Ближнем Востоке. Хотя общины Анатолии — такие как Карахантепе и Гебеклитепе — и Леванта знали друг о друге, каждый регион выработал собственную, неповторимую культурную идентичность.

Профессор Манро добавляет: «Наше предыдущее исследование предполагало, что такой вид искусства двигался на север от Леванта в Анатолию. Недавняя находка в Карахантепе показывает, что эта цепочка продолжилась»

Карахантепе — часть масштабного археологического комплекса, включающего и известный объект Гёбеклитепе, оба существовали около 9600-8000 лет до н.э. На территории найдены жилища, монументы и массивные Т-образные столбы, которые, вероятно, поддерживали крыши общественных сооружений.

Напомним, ученые обнаружили печать Ассирийской империи, подтверждающую библейские события. Археологи говорят, что фрагмент дает редкое представление о политических, экономических и дипломатических отношениях древнего Ближнего Востока.