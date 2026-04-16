Греческая монета. Фото: Ульрике Шайбе

В районе Шпандау в Берлине 13-летний школьник во время прогулки наткнулся на бронзовую монету возрастом более 2 тысяч лет. Эксперты подтвердили, что это редкий артефакт из древней Трои — первая зафиксированная греческая находка такого типа на территории города.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Монету обнаружили на сельскохозяйственных угодьях. Она имеет диаметр около 12 миллиметров и весит примерно 7 граммов. По результатам исследований, артефакт датировали 281-261 годами до нашей эры, что относит его к эллинистическому периоду. Специалисты установили, что монета происходит из монетного двора Илиона — древнего города, более известного как Троя, на территории современной Турции.

Внешний вид монеты соответствует традициям греческой чеканки. На лицевой стороне изображена голова богини Афины в коринфском шлеме. На обороте — Афина Илия с характерным головным убором калатосом: она держит копье в поднятой правой руке и веретено в левой.

После находки эксперты сначала предполагали, что монета могла попасть на поле уже в новое время. Однако археологическое обследование местности опровергло эту версию. Территория оказалась частью древнего погребального комплекса. Здесь нашли фрагменты керамики, кремированные человеческие останки и бронзовую двойную пуговицу, датируемые бронзовым веком и ранним железным веком. Кроме того, зафиксированы предметы периода Римской империи, а также славянский чехол для ножа. Такой набор находок свидетельствует, что место использовали на протяжении нескольких исторических эпох.

Археологи отмечают, что греческие артефакты ранее в Берлине не находили, хотя римские предметы попадались.

Происхождение находки объясняют древними торговыми контактами между Средиземноморьем и Северной Европой. Одним из ключевых товаров в этих обменах был янтарь, который в греческом языке называли «электрон». Также исследователи упоминают путешествие греческого мореплавателя Пифея около 330 года до нашей эры, которое свидетельствует о ранних контактах между отдаленными территориями.

Учитывая невысокую материальную ценность, монету могли использовать не как платежное средство. Ее расположение в пределах погребения указывает на возможную символическую или ритуальную функцию.

Сейчас артефакт представлен на выставке в музее PETRI Berlin в рамках экспозиции «Текущие находки». Посетители могут увидеть монету

