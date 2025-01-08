13-летняя девочка обнаружила следы динозавра-убийцы, которым 130 миллионов лет: где они найдены

Птицевидный теропод с тремя пальцами на ногах оставил их после себя из Мелового периода.

В Китае 13-летняя девочка обнаружила следы динозавра-убийцы, которым 130 миллионов лет.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Рекордную пару следов Grallator ssatoi она обнаружила на северо-западе страны в провинции Ганьсу годами ранее.

Проанализировав следы, эксперты недавно подтвердили, что их оставил птицеобразный теропод с тремя пальцами, который жил в Меловом периоде.

Следы динозавра являются наилучшим образом сохранившимся набором подобных находок в провинции.

Значительное количество динозавров доказывает, что Grallator ssatoi был широко представлен в этом регионе, который стал известен как место, богатое следами, и раскрывает поведение и передвижение животных на новых уровнях глубины.

Следы динозавра-убийцы / Фото: Xing Lida

13-летняя девочка идентифицировала отпечатки динозавра

Местная жительница вспомнила, что обнаружила эти необычные следы в 2006 году, когда ей было всего 13 лет.

Эксперт Син Лида рассказала Global Times, что ребенок заметил привлекающее внимание углубление еще в 2006-м. Однако, пока юная фанатка не заставила своих родителей сопровождать ее на место находки, местные жители не знали, что они принадлежали эпически древнему динозавру, который мог жить 130 миллионов лет тому назад.

После того, как было подтверждено, что "куриные лапки" принадлежали гораздо большей птице, ее мама сообщила о находке Син Лиди, специалисте по динозаврам и заместительнице профессора Китайского университета наук о Земле.

В июне в 2023 году на место происшествия прибыла команда, которая начала официальное расследование находки, которая имела большое значение для региона и китайских палеонтологических исследований.

Инициатива наконец-то привлекла должное внимание к этой замечательной реликвии времен динозавров. Согласно сообщению Global Times, все следы динозавров являются трехдактильными, с не менее 67 отпечатками, длиной от 11 до 21 сантиметра.

Новое скопление следов было недавно обнаружено в верхней части группы Хекоу в деревне Матан, округ Цзиньюань, расположенном к востоку от первоначального скопления следов. Исследователи тщательно изучили скопления двенадцати следов, на которых не было никаких признаков первого пальца и хвоста, кроме "широкого межпальцевого ангела" между вторым и четвертым пальцами. Эксперты могли без сомнения сказать, что Grallator ssatoi оставили свой след как стая.

Grallator ssatoi выживали в дикой природе, держась близко друг к другу, чтобы отпугивать хищников и держать друг друга под контролем.

Когда эти доказательства всплыли на поверхность, отпечатки в таком замечательном состоянии предложили экспертам ряд идей относительно стратегии Grallator ssatoi. Они, безусловно, оставили свой след, что свидетельствует о том, что их присутствие было широко распространено по всему региону в течение позднего Мела.

По их словам, скользящие следы среди них могут свидетельствовать об умении следопытов сохранять равновесие во время ходьбы.

"Они также дают ценные подсказки для понимания морфологии их следов и поведения, что имеет значительную научную и образовательную ценность", — заключает Син в статье.

Напомним, в Великобритании ученые обнаружили сотни гигантских следов, оставленных 166 миллионов лет назад. "Дорогой динозавров" ходили гигантские травоядные и свирепые хищники Юрского периода.

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