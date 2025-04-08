14-летний вундеркинд разработал приложение на основе ИИ, способное выявлять болезни сердца за секунды

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14-летний подросток из Далласа, США, Сиддхарт Нандяла разработал приложение для смартфона на основе искусственного интеллекта под названием Circadian AI, который может обнаружить сердечные заболевания в течение 7 секунд, опираясь только на звук.

Об этом пишет Times of India.

Сиддхарт Нандяла — самый молодой в мире сертифицированный специалист по искусственному интеллекту, который имеет сертификаты от Oracle и ARM, и готов совершить революцию в выявлении сердечно-сосудистых заболеваний благодаря приложению для смартфонов на основе ИИ, способному выявлять сердечные заболевания за считанные секунды, анализируя записи звука. Как сообщается, Circadian AI использует передовые алгоритмы, которые анализируют улавливаемые смартфоном звуки сердца и быстро ставят диагноз, который может спасти жизнь пользователю. Инновационное приложение было протестировано более чем на 15 000 пациентах в США и 700 пациентах в Индии, с точностью 96 процентов.

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«Я очень ошеломлен чрезвычайным талантом Сиддхарта и его преданностью использованию технологий во благо человечества», — сказал главный министр штата Андхра-Прадеш Чандрабабу Найду после встречи с 14-летним вундеркиндом. «В таком юном возрасте он вдохновляет всех нас. Я искренне поощряю его не останавливаться на достигнутом и уверяю его в нашей полной поддержке во всех его начинаниях».

Сиддхарт Нандяла

Circadian AI прошел тщательное тестирование в госбольнице в Гунтуре, Индия, где продемонстрировал свою способность быстро и точно определять сердечные заболевания. Молодой новатор представил свое изобретение во время последнего Глобального саммита по искусственному интеллекту в Хайдарабаде, где он объяснил, как его технология может расширить доступ к медицинским услугам эффективным и инклюзивным способом.

Сиддарт объяснил, что Circadian AI не был разработан как самый совершенный в мире инструмент обнаружения сердечно-сосудистых заболеваний. Его наибольшими преимуществами является доступность и простота использования. В ходе саммита в Хайдарабаде он подчеркнул, что его цель — донести этот инструмент до общин с ограниченным медицинским покрытием, где скорая диагностика может означать разницу между жизнью и смертью.

Нандяла окончил среднюю школу Лоулера в Техасе и сейчас получает степень бакалавра компьютерных наук в Техасском университете в Далласе.

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