15-метровый монстр из прошлого: ученые обнаружили змею, которая могла быть самой большой в истории

В Индии обнаружили змею длиной до 15 метров: что известно / © Pixabay

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Около 47 миллионов лет назад на территории современной Индии обитала гигантская змея, длина которой могла достигать более 15 метров. По оценкам учёных, Vasuki indicus была одной из крупнейших змей в истории Земли и могла превосходить по размерам даже знаменитую титанобоа, которую долгое время считали самой большой из известных змей.

Об этом открытии говорится в исследовании палеонтологов Дебаджита Датти и Сунила Баджпая из Индийского технологического института в Рурки, сообщает издание Science Daily.

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В Индии обнаружили останки огромной доисторической змеи

Окаменелости древней рептилии обнаружили на буроугольной шахте Панандро в индийском штате Гуджарат. Исследователи изучили 27 позвонков, сохранившихся на протяжении десятков миллионов лет. Некоторые из них остались соединенными между собой, что помогло ученым изучить строение позвоночника животного.

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Размеры найденных костей оказались необычными. Их длина составляла от 37,5 до 62,7 миллиметра, а ширина — от 62,4 до 111,4 миллиметра. По мнению палеонтологов, такие пропорции свидетельствуют о том, что у змеи было чрезвычайно массивное, толстое тело. Сами останки, вероятно, принадлежали взрослой особи.

Новый вид получили название Vasuki indicus в честь Васуки — мифического змея, связанного с индуистским богом Шивой. Вторая часть названия указывает на Индию, где и были найдены окаменелости.

Насколько велик был Vasuki indicus

Поскольку полный скелет змеи не был найден, исследователям пришлось определять её размеры по отдельным позвонкам. Для этого они сравнили ископаемые кости с позвонками современных змей, длина которых известна.

Результаты оказались впечатляющими. По одному из методов расчёта, Vasuki indicus могла достигать в длину от 10,9 до 12,2 метра. Другой метод дал ещё более высокие показатели — от 14,5 до 15,2 метра. Таким образом, эта рептилия могла быть одной из самых длинных змей, когда-либо существовавших на планете.

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Для сравнения: знаменитая титанобоа, обитавшая на территории современной Колумбии примерно 60 миллионов лет назад, по оценкам учёных, достигала около 13 метров. Следовательно, индийская змея потенциально могла быть длиннее её. Однако палеонтологи отмечают, что из-за неполноты найденного скелета окончательно установить размеры Vasuki indicus пока невозможно.

Как охотилась гигантская змея

Несмотря на огромные размеры, древняя рептилия, вероятно, не отличалась скоростью. Её массивное тело и особенности строения позвонков могли ограничивать подвижность, поэтому учёные предполагают, что змея охотилась преимущественно из засады, а не активно преследовала добычу.

При такой стратегии Vasuki indicus могла оставаться незаметной, пока потенциальная жертва не приблизится на достаточное расстояние. Подобным образом охотятся современные анаконды и крупные питоны, которые обвивают добычу своим телом и сдавливают её, нарушая кровообращение. Впрочем, точный рацион и способ охоты доисторического гиганта остаются неизвестными.

Исследователи также предполагают, что змея могла проводить значительную часть жизни на суше или в мелководных заболоченных местностях. В то время территория, где были найдены её останки, была покрыта болотами и водно-болотными угодьями, которые могли обеспечивать благоприятные условия для такого крупного хищника.

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Почему доисторические змеи достигали гигантских размеров

Одним из возможных объяснений необычайных размеров Vasuki indicus является климат, в котором она обитала. Примерно 47 миллионов лет назад территория современного Гуджарата находилась в тропических условиях, а средняя температура могла составлять около +28 °C.

Змеи относятся к эктотермным животным, температура тела которых в значительной степени зависит от окружающей среды. Поэтому тёплый климат мог способствовать их активности, пищеварению и росту. В то же время учёные отмечают, что температура была лишь одним из возможных факторов. На размеры рептилий также влияли доступность пищи, условия обитания и эволюционные особенности.

Vasuki indicus принадлежала к вымершему семейству Madtsoiidae, представители которого существовали около 100 миллионов лет. Их останки находили в Индии, Африке, Европе, Южной Америке и Австралии. Исследователи предполагают, что одна из эволюционных линий этих гигантских змей могла возникнуть на Индийском субконтиненте, а впоследствии распространиться в другие части мира.

Что еще удалось узнать о мире древних змей

В 2025 году те же исследователи опубликовали новую научную работу, посвящённую ископаемым змеям из западной Индии. Они описали дополнительные находки, свидетельствующие о том, что десятки миллионов лет назад в регионе обитали различные виды этих рептилий, в частности водные змеи и ещё один крупный представитель семейства Madtsoiidae.

Среди обнаруженных видов был Pterosphenus rannensis — древняя водяная змея. Кроме того, ученые нашли свидетельства существования другой крупной змеи, которая, вероятно, обитала на тех же заболоченных территориях, что и Vasuki indicus. Это означает, что доисторический гигант был частью разнообразной экосистемы, а не единственным крупным представителем змей в регионе.

Другое исследование 2025 года, посвящённое ископаемым анакондам из Венесуэлы, показало, что эти рептилии уже около 12,4 миллиона лет назад достигали длины примерно 5,2 метра. Это сопоставимо с размерами многих современных анаконд. Такие результаты свидетельствуют о том, что крупные змеи могли сохранять свои размеры на протяжении миллионов лет, даже несмотря на изменения климата.

Что касается Vasuki indicus, то её точная длина, внешний вид и особенности поведения до сих пор остаются загадкой. Однако найденные окаменелости уже позволяют отнести эту рептилию к числу крупнейших змей, известных науке, и помогают воссоздать мир, в котором миллионы лет назад обитали огромные хищники.

Напомним, на протяжении более 60 лет учёные пытались понять, почему некоторые кошки рождаются с рыжей шерстью и почему такая окраска чаще встречается у самцов. Теперь две независимые группы исследователей обнаружили генетическую особенность, которая объясняет это различие.

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