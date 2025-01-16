15 минут до катастрофы: ученые рассказали о неизвестном сигнале перед извержением вулкана Тонга

Январь 2022 года запомнится мощнейшим извержением подводного вулкана Тонга, которое стало одним из самых мощных извержений в новейшей истории планеты. Вулкан выбросил шлейф на 50 километров, повлияв на глобальную погоду и морские экосистемы.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Новые исследования показали, что этому извержению предшествовали сейсмические волны, которые были зафиксированы всего за 15 минут до начала катастрофы. Ученые утверждают, что это открытие может революционизировать вулканическое прогнозирование. Эти волны были зарегистрированы на сейсмической станции, находящейся в 750 км от Тонга, и стали первым зафиксированным предвестником подобного масштаба.

Подводные вулканы - это отверстия в земной коре, через которые магма выходит из мантии Земли. Эти вулканы составляют большую часть вулканической активности планеты и часто располагаются вдоль срединно-океанических хребтов и зон субдукции. Они играют важную роль в формировании нового морского дна благодаря процессу спрединга, где расплавленная магма охлаждается и затвердевает.

"Некоторые подводные вулканы становятся достаточно высокими, чтобы пробить поверхность океана, образуя такие вулканические острова, как Исландия и Гавайи. Их извержения также высвобождают значительное количество газа, тепла и минералов, что значительно влияет на окружающие морские экосистемы", — говорится в сообщении.

Вулкан Тонга, подводный вулкан в южной части Тихого океана, стал известным благодаря мощному извержению в январе 2022 года. Это произошло настолько масштабно, что возмущения были зафиксированы спутниками и наземными станциями по всему миру. Незадолго до самого извержения, были зафиксированы сейсмические волны, начавшиеся примерно за 15 минут до извержения.

Такуро Хориуи, ведущий автор исследования из Токийского университета, считает, что эти сейсмические волны могли быть предвестниками извержения. Команда ученых сейчас работает над подтверждением этого предположения, что может дать новые представления о процессах, которые вызвали такое сильное извержение.

Уникальность события заключается в том, что сейсмические волны были обнаружены даже на расстоянии 750 км от вулкана, на Фиджи и Футуне. По словам ученых, эти волны, вероятно, являются волнами Рэлея, которые являются комбинацией компрессионных и сдвиговых движений. Это первый случай в истории, когда была замечена сейсмическая активность до самого извержения, и ученые верят, что в будущем сейсмические станции могут помочь выявлять подобные сигналы-предвестники катастроф.

Напомним, ученые обнаружили, что Амазонка когда-то текла в противоположном направлении.

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