1500-летний меч с рунами и золотом: уникальный артефакт англосаксов удивил ученых

Англосаксонский меч. Фото: Университет Центрального Ланкашира

В графстве Кент археологи нашли англосаксонский меч возрастом около 1500 лет, который поразил ученых уровнем сохранности и руническими надписями. Редкий артефакт, обнаруженный неподалеку Кентербери, открывает новые детали о традициях и культурных связях раннесредневековой Британии.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Находку сделала команда исследователей из Университета Центрального Ланкашира под руководством профессора археологии Дункана Сейера.

Меч VI века привлек внимание своей сложной работой: рукоять украшена серебром и позолотой, а на клинке и металлических элементах зафиксированы рунические символы. Для исследователей это ценный материал, ведь руны использовали задолго до распространения латиницы, и их присутствие дает дополнительные данные о грамотности и культурных контактах того времени.

Рядом с оружием сохранились остатки деревянных и кожаных ножен, подбитых бобровым мехом — исключительный случай для археологии. Такая сохранность позволяет лучше понять статус человека, похороненного с этим мечом: по словам профессора Сейера, подобные предметы в тот период были не просто оружием, а символами власти, которые могли передаваться по наследству.

Предварительный анализ свидетельствует, что воина, вероятно, похоронили с мечом в руках, что указывает на особое значение оружия для его владельца.

