1600 лет под землей: в Белизе найдена королевская гробница мая с уникальной маской

Возраст гробницы в древнем городе Караколь оценивается в 1600 лет

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В Белизе археологи обнаружили гробницу Те К'аб Чаака — царя, основавшего древний город мая Караколь и сошедшего на престол в 331 году нашей эры. Эта находка в возрасте около 1600 лет является первым идентифицированным королевским захоронением, найденным в Караколе более 40 лет раскопок.

Об этом сообщает Live Science.

Гробница Те К'аб Чаака была одной из трех крупных гробниц, найденных в Северо-Восточном акрополе — поднятом комплексе за пределами центра города, который использовался для королевских резиденций и публичных церемоний.

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Внутри королевской гробницы были обнаружены глиняные сосуды, резные кости, морские раковины, трубчатые бусины из нефрита и мозаичная посмертная маска из нефрита. Один из сосудов изображал правителя мая, держащего копье во время принятия подношений, тогда как другая показывала Эк Чуаха, бога торговцев мая, окруженного подношениями.

Ранее, в 2010 году, на этом месте уже находили артефакты из центральной Мексики, включая обсидиановые лезвия, что указывало на влияние города Теотиуакан, также влиявшего на более поздних ацтеков. Однако вновь открытые гробницы в Караколе датируются по крайней мере на поколение ранее, что свидетельствует о том, что в них были похоронены местные правители мая, а не правящая элита из Теотиуакана.

Остатки Те К'аб Чаака свидетельствуют, что его рост составлял около 1,7 метра, и у него не было зубов, когда умер в преклонном возрасте. Основанная им королевская династия просуществовала более 460 лет.

Караколь был одним из самых больших и важнейших городов в мире мая, с населением, оцениваемым более чем в 100 000 человек на пике своего развития. Однако город пришел в упадок по неизвестным причинам, как и многие другие поселения мая, к 900 году н.э. Его развалины расположены в горных джунглях района Кайо в центральном Белизе.

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Археологические исследования показали, что Караколь когда-то занимал более 177 квадратных километров с разветвленными дорогами, сельскохозяйственными террасами, постройками и монументальными сооружениями, такими как 43-метровая пирамида Каана.

Арлен Чейз, профессор антропологии Университета Хьюстона, отметил, что влияние Теотиуакана на этом месте указывает на глубокие контакты ранних правителей Караколя с этим регионом и другими частями Мезоамерики. Связи между двумя регионами, вероятно, поддерживались самими правителями, поэтому Те К'аб Чаак и другие цари майя могли «участвовать в формальных дипломатических отношениях с Теотиуаканом», даже если Теотиуакан находится примерно в 1200 км от Караколя.

Напомним, археологи нашли древний город , которого не было на картах. В поселении, расположенном в дельте Нила, археологи обнаружили храмы, сельскохозяйственные объекты и религиозные артефакты.