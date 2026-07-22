1740 лет под землей: раскопки принесли редкую находку, раскрывающую малоизвестную страницу истории

Найденная монета. Фото: East West Railway Company

Реклама

В ходе археологических исследований на будущем маршруте железной дороги в восточной Англии специалисты обнаружили редкую римскую монету возрастом около 1740 лет. Она датируется 287 годом нашей эры и изображает Караузия — римского военачальника, провозгласившего себя императором Британии и северной Галлии и создавшего независимое от Рима государство.

Об этом сообщило издание Discover magazine.

Исследование проводит компания East West Rail в преддверии строительства новой железнодорожной линии между Оксфордом и Кембриджем. На данный момент археологи уже обследовали первую тысячу из примерно 6000 запланированных пробных траншей в графствах Бедфордшир и Кембриджшир.

Реклама

До того как порвать с Римской империей, Караузий командовал Classis Britannica — римским флотом, базировавшимся в Ла-Манше. Согласно историческим данным, император Максимиан приказал казнить его, заподозрив в сокрытии сокровищ, захваченных у пиратов. Однако Караузий избежал казни, провозгласил себя императором и установил контроль над Британией и северной Галлией. Его правление длилось семь лет, после чего его убил собственный министр финансов Алект.

Помимо этой монеты археологи обнаружили ещё одну римскую монету, датируемую серединой или концом II века нашей эры. Исследователи предполагают, что она могла быть отчеканена во времена правления императоров Антонина Пия или Марка Аврелия.

Среди прочих находок — кувшин позднего железного века, изготовленный примерно между 50 годом до нашей эры и 50 годом нашей эры. По словам исследователей, сосуд был изготовлен вручную из мелкой глины, в которую добавляли ракушки и шамот. Такая технология была характерна для керамических изделий того периода. Также в ходе раскопок были обнаружены фрагменты древней керамики.

Перед началом земляных работ археологи проводят геофизические исследования, которые помогают выявить возможные археологические объекты под землей. Параллельно проводятся экологические и инженерные оценки, чтобы минимизировать воздействие будущего строительства на сельскохозяйственные угодья, природные территории и повседневное использование земли.

Реклама

В то же время исследователи не раскапывают всю территорию будущей железной дороги. Они прокладывают пробные траншеи, каждая из которых обычно имеет длину около 50 метров, ширину 2 метра и глубину примерно полметра. В каждой траншее используют металлоискатели для поиска монет и других металлических предметов. Если археологи обнаруживают потенциально важный объект, они проводят дополнительные локальные раскопки, чтобы определить его возраст, состояние сохранности и археологическое значение.

После извлечения все артефакты очищают, исследуют, описывают и передают в археологический архив. Самые ценные находки в будущем могут пополнить экспозиции местных музеев. По завершении исследований участки раскопок восстанавливают в той мере, в какой это возможно.

В целом археологам предстоит исследовать около 5000 пробных траншей. Полученные результаты будут использованы при подготовке экологической оценки и заявки на разрешение на строительство, которую компания East West Rail планирует подать в 2027 году. Исследования помогут определить места, где прокладка железной дороги может повлиять на важные археологические памятники, чтобы обеспечить их сохранность или надлежащую документацию.

Напомним, археологи во Франции сделали открытие, которое может существенно изменить современные представления о жизни кельтских племён. В ходе раскопок древнего поселения они обнаружили пять железных оков возрастом около 2300 лет.

Реклама

Новости партнеров