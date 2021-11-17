19 ноября землян ждет самое длинное частичное лунное затмение с 1440 года: кто его увидит

19 ноября землян ждет самое длинное частичное лунное затмение с 1440 года: кто его увидит

Астрологи считают, что самое длинное частичное лунное затмение века изменит вашу жизнь навсегда.

Частичное лунное затмение произойдет в пятницу, 19 ноября 2021 года.

Интересно, что затемнение произойдет на таком астрономическом явлении, как микролуна.

Это будет самое длинное частичное лунное затмение с 1440 года и самое длинное до 2669 года. Это затемнение имеет длительную частичную фазу прежде всего потому, что оно полностью частично.

Он будет полностью виден над Азией, Австралией и Америкой в пятницу, 19 ноября 2021 года, и некоторыми частями Аляски и Гавайев в четверг, 18 ноября 2021 года. Некоторые части затемнения будут видны на северо-западе и севере Европы и крайнем северо-востоке Европы (северо-восток европейской части России — ред.).

Это лунное затмение является частью серии Сароса 126, то есть циклов затмений. Лунные саросы серии 126 повторяются каждые 18 лет и 11 дней, содержащие в общей сложности 70 лунных затмений, включая 14 полных лунных затмений.

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Между тем астрологи считают, что самое длинное частичное лунное затмение века изменит вашу жизнь навсегда. Эзотерики убеждены, что сейчас удачное время, чтобы изменить вашу жизнь. Мол, лунное затмение является одним из самых интенсивных инструментов, используемых Вселенной, чтобы изменить наши пути и заставить нас развиваться. Люди будут встревожены, будто чувствуют, что что-то большое вот-вот произойдет.

Лунные затмения приносят в нашу жизнь огромные изменения, поворотные моменты и откровения. Они часто вызывают назначенные или случайные события в зависимости от знака зодиака.

Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака на лунное затмение 19 ноября 2021 года.

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