19 ноября земляне наблюдали за самым длительным с 1440 года лунным затмением: впечатляющие фото и видео

Луна не только была закрыта тенью от Земли, но и на некоторое время приобрела ярко-кровавый цвет.
19 ноября часть мира наблюдала за самым длинным лунным затмением от 1440 года. Оно длилось более 3,5 часов.
Об этом 19 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Лучшее явление было видно в Северной и Южной Америке, а также в северо-восточной Азии и Австралии. В Украине полюбоваться затемнением можно было разве что через трансляцию.
Луна не только была закрыта тенью от Земли, но и на некоторое время приобрела ярко-кровавый цвет. В следующий раз такое же длительное затмение увидят разве что наши далекие потомки, поскольку произойдет оно в 2669 году.
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