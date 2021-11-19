19 ноября земляне наблюдали за самым длительным с 1440 года лунным затмением: впечатляющие фото и видео

19 ноября земляне наблюдали за самым длительным с 1440 года лунным затмением: впечатляющие фото и видео

Луна не только была закрыта тенью от Земли, но и на некоторое время приобрела ярко-кровавый цвет.

19 ноября часть мира наблюдала за самым длинным лунным затмением от 1440 года. Оно длилось более 3,5 часов.

Об этом 19 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Лучшее явление было видно в Северной и Южной Америке, а также в северо-восточной Азии и Австралии. В Украине полюбоваться затемнением можно было разве что через трансляцию.

Луна не только была закрыта тенью от Земли, но и на некоторое время приобрела ярко-кровавый цвет. В следующий раз такое же длительное затмение увидят разве что наши далекие потомки, поскольку произойдет оно в 2669 году.

Новости мира: 3,5 часа длилось самое продолжительное с 15 века лунное затмение

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