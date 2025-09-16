20-летняя загадка мраморной головы из Крыма раскрыта: ученые назвали, кого она изображает (фото)

Артефакт раскопан в Крыму в 2003 году. Фото: A.B. Biernacki, Klenina et al., npj Heritage Sci., 13, 400 (2025)

Ученые идентифицировали артефакт, который более двух десятилетий оставался загадкой. Речь идет о мраморной голове женской статуи, найденной в 2003 году во время раскопок в Херсонесе Таврическом, на территории современного Севастополя.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Голову обнаружили в засыпке римского дома возле городского театра и агоры. Рядом археологи нашли монеты, керамику и алтарь с изображениями Артемиды и Аполлона. Благодаря этому контексту исследователи получили возможность точно определить время и условия создания статуи.

По результатам работы польско-украинской группы, артефакт изображает Лаодику — женщину, которая играла важную роль в жизни города. Ее почтили публичным памятником за заслуги в сохранении свободы Херсонеса в период римского господства. Исторические надписи свидетельствуют, что Лаодика была дочерью Героксеноса и женой состоятельного гражданина Тита Флавия Партеноклеса, который получил римское гражданство при императоре Веспасиане.

Исследование показало, что голову изготовили из парийского мрамора, который добывали на острове Парос. Стилистически она сочетает римский реализм — морщины и признаки возраста — с чертами греческого искусства, в частности прической «дыня», популярной во II веке н. э.

Ученые отмечают: эта находка не только дополняет знания об истории Херсонеса, но и свидетельствует о том, что женщины из местной элиты могли участвовать в общественной и политической жизни города.

