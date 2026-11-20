В Северной Ирландии раскрыли тайну 2000-летних останков / © Associated Press

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В Северной Ирландии археологи установили новые подробности гибели человека, чьи останки более двух тысяч лет пролежали в торфяном болоте. Исследование показало, что они принадлежали молодой женщине, которая погибла насильственной смертью и, вероятно, стала жертвой древнего ритуала.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Останки были обнаружены в 2023 году на глубине примерно одного метра недалеко от деревни Беллаги в графстве Лондондерри. Несмотря на значительный возраст, они хорошо сохранились. В частности, археологи нашли фрагменты кожи, ногти левой руки и ткань, которую считают частью почки.

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Сначала исследователи предполагали, что кости принадлежали юноше в возрасте от 13 до 17 лет. Однако дальнейший остеоархеологический анализ показал, что погибшей была молодая женщина ростом примерно 167 сантиметров.

Согласно результатам датировки, останки относятся к периоду между 343 и 1 годами до нашей эры.

Что известно о смерти женщины

На шейных позвонках исследователи обнаружили следы порезов, свидетельствующие об умышленном обезглавливании. Череп женщины в ходе раскопок так и не был найден.

Профессор Королевского университета Белфаста Эйлин Мерфи отметила, что, как и многие другие люди, чьи тела сохранились в болотах эпохи железа, эта женщина погибла насильственной смертью.

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Учёные предполагают, что обезглавливание могло быть частью ритуального жертвоприношения.

В Национальных музеях Северной Ирландии подчеркнули, что установление пола погибшей делает это открытие особенно важным, ведь большинство болотных останков этого периода принадлежат мужчинам.

Находка получила название «Женщина из Баллимакомбс-Мор» в соответствии с традицией называть подобные останки по месту обнаружения и полу человека.

Что ещё обнаружили археологи

Под коленями женщины исследователи обнаружили фрагмент плетеного изделия из растительного материала. В настоящее время специалисты пытаются установить, что именно представлял собой этот предмет.

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Хорошее состояние сохранности останков объясняется природными условиями торфяных болот. Из-за низкого содержания кислорода органические материалы, в частности древесина, кожа, ткани и человеческие останки, разлагаются медленнее.

Куратор по археологии Национальных музеев Северной Ирландии Ниам Бейкер назвала эту находку одним из важнейших археологических открытий на острове Ирландия.

Исследование длилось два года с участием археологов, судебно-медицинских экспертов и других ученых из Ирландии, Великобритании и Европы.

По словам профессора Эйлин Мерфи, дальнейшие научные исследования, в частности результаты анализа древней ДНК, могут помочь больше узнать об этой находке.

Напомним, ранее учёные выяснили, что около 11–12 миллионов лет назад на территории Северной Америки обитали необычные верблюды с длинными ногами и четырьмя большими изогнутыми зубами.

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