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2000 лет в болоте: археологи раскрыли тайну женщины, погибшей страшной смертью
Более 2000 лет в торфяном болоте Северной Ирландии хранились останки человека, погибшего насильственной смертью. Новое исследование показало, что предыдущие предположения археологов относительно личности погибшего оказались ошибочными.
В Северной Ирландии археологи установили новые подробности гибели человека, чьи останки более двух тысяч лет пролежали в торфяном болоте. Исследование показало, что они принадлежали молодой женщине, которая погибла насильственной смертью и, вероятно, стала жертвой древнего ритуала.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Останки были обнаружены в 2023 году на глубине примерно одного метра недалеко от деревни Беллаги в графстве Лондондерри. Несмотря на значительный возраст, они хорошо сохранились. В частности, археологи нашли фрагменты кожи, ногти левой руки и ткань, которую считают частью почки.
Сначала исследователи предполагали, что кости принадлежали юноше в возрасте от 13 до 17 лет. Однако дальнейший остеоархеологический анализ показал, что погибшей была молодая женщина ростом примерно 167 сантиметров.
Согласно результатам датировки, останки относятся к периоду между 343 и 1 годами до нашей эры.
Что известно о смерти женщины
На шейных позвонках исследователи обнаружили следы порезов, свидетельствующие об умышленном обезглавливании. Череп женщины в ходе раскопок так и не был найден.
Профессор Королевского университета Белфаста Эйлин Мерфи отметила, что, как и многие другие люди, чьи тела сохранились в болотах эпохи железа, эта женщина погибла насильственной смертью.
Учёные предполагают, что обезглавливание могло быть частью ритуального жертвоприношения.
В Национальных музеях Северной Ирландии подчеркнули, что установление пола погибшей делает это открытие особенно важным, ведь большинство болотных останков этого периода принадлежат мужчинам.
Находка получила название «Женщина из Баллимакомбс-Мор» в соответствии с традицией называть подобные останки по месту обнаружения и полу человека.
Что ещё обнаружили археологи
Под коленями женщины исследователи обнаружили фрагмент плетеного изделия из растительного материала. В настоящее время специалисты пытаются установить, что именно представлял собой этот предмет.
Хорошее состояние сохранности останков объясняется природными условиями торфяных болот. Из-за низкого содержания кислорода органические материалы, в частности древесина, кожа, ткани и человеческие останки, разлагаются медленнее.
Куратор по археологии Национальных музеев Северной Ирландии Ниам Бейкер назвала эту находку одним из важнейших археологических открытий на острове Ирландия.
Исследование длилось два года с участием археологов, судебно-медицинских экспертов и других ученых из Ирландии, Великобритании и Европы.
По словам профессора Эйлин Мерфи, дальнейшие научные исследования, в частности результаты анализа древней ДНК, могут помочь больше узнать об этой находке.
Напомним, ранее учёные выяснили, что около 11–12 миллионов лет назад на территории Северной Америки обитали необычные верблюды с длинными ногами и четырьмя большими изогнутыми зубами.