2023 год стал самым теплым в истории наблюдений – однако новый пик "не за горами"

В прошлом году Земля отметила свой самый теплый год за всю историю наблюдений.

Земля в 2023 году отметила свой самый теплый год за всю историю наблюдений, но новый пик может быть превышен уже в 2024 году.

Об этом пишет Politico.

Данные европейской Службы по вопросам изменения климата Copernicus показали – средняя глобальная температура в 2023 году превысила предыдущий пик, установленный в 2016 году, и достигла наивысшей отметки с начала ведения наблюдений – 1880 года.

Так, глобальная средняя температура на Земле составила 14,98 °C, на 0,17 °C больше, чем в 2016 году.

Также 2023 год оказался на 0,60° C теплее средних температур в1991-2020 годах и на 1,48 °C теплее доиндустриальных показателей 1850-1900 годов.

Как отметили в Copernicus, температурные показатели 12-месячного периода, которые завершятся январем или февралем 2024 года, превысят 1,5 °C по сравнению с доиндустриальными показателями.

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Почти половина дней года были более чем на 1,5 °C теплее средних показателей 1850-1900 годов, а два дня в ноябре – даже на 2 °C теплее.

Однако в 2024 году температура может подняться еще выше.

Как пишет Politico, результаты выборов в 2023 году не вдохновляют сторонников агрессивных климатических действий: Нидерланды и Аргентина – страны, которые помогли "разжечь" глобальную борьбу с изменением климата более двух десятилетий назад – недавно выбрали правых популистов с известным "антиклиматическим задором".

В ноябре 2024 года – когда в Америке пройдут президентские выборы, климатическая политика, проводимая США при президенте Джо Байдене, может оказаться под угрозой. Дональд Трамп, который может снова стать президентом США, пообещал разрушить экологическую политику Байдена, назвав ее "бессмысленным крестовым походом Нового зеленого курса".

"Это страшное время, поскольку в бюллетенях по всему миру есть кандидаты, которые на самом деле не понимают полный масштаб климатических рисков и возможностей для климатических действий", — сказал климатолог из Университета Брауна Ким Кобб.

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Как отметил Макс Холмс, генеральный директор Центра исследования климата Вудвелла, штат Массачусетс, во многих странах не хватало "политической воли" для поиска известных решений для решения проблемы изменения климата, включая стимулирование использования возобновляемых источников энергии и уменьшение зависимости от ископаемого топлива.

Ученые обвинили в прошлогоднем повышении температуры непрерывный рост парниковых газов, вызванный деятельностью человека, а также мощный цикл погоды Эль-Ниньо, повышающий температуру поверхности Земли, когда южное и восточное смещение тихоокеанского струйного потока ослабляет океанские ветры.

Другие факторы, приведшие к такому всплеску, требуют дополнительного изучения, например, роль новых правил судоходства, ограничивающих использование топлива, производящего аэрозоли, отражающего солнечный свет от поверхности Земли.

Прошлогодний скачок заставил некоторых исследователей подвергнуть сомнению, ускоряются ли темпы изменения климата. Большинство ученых-климатологов заявили, что слишком мало доказательств, чтобы сделать такой вывод, хотя они допускали такую возможность.

Напомним, в Солнечной системе может прятаться еще одна планета: что выяснили ученые.

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