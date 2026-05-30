212 миллионов лет назад крокодилы имели клюв без всякого зуба и бегали на задних лапах

Реконструкция Labrujasuchus expectatus из семьи шувозавров, найденного в Нью-Мексико / © скриншот с видео

Когда слышишь слово «крокодил» , невольно представляешь массивную четырехлапую рептилию с полным ртом зубов, что нежится на берегу реки. Но 212 миллионов лет назад один из родственников современных крокодилов выглядел совсем иначе: ходил на двух ногах, имел крошечные передние кавычки и вообще не имел зубов — у него был клюв. Палеонтологи назвали это существо Labrujasuchus expectatus, или ведьмский крокодил.

Об открытии сообщает Музей естественной истории округа Лос-Анджелес, чьи исследователи описали новый вид.

Крокодил, решивший стать страусом

На первый взгляд, Labrujasuchus больше напоминал бы динозавра-орнитомимозавра — тех самых длинноногих двуногих ящеров, похожих на страусов. Но на самом деле он принадлежал к ветке архозавров, которая дала начало современным крокодилам. Исследователи уже находили останки шувозавридов из старших и младших пород этого региона — а значит, между ними должен был существовать промежуточный вид. Labrujasuchus expectatus заполнил этот предсказанный эволюционный пробел.

Это явление называется конвергентной эволюцией — когда совершенно разные животные независимо друг от друга приходят к подобным решениям. Крокодиловая ветвь и динозавры «изобрели» двуногость, маленькие передние конечности и клюв каждая по-своему — и оба раза это сработало.

«Мы видим, как многие успешные стратегии современных животных и динозавров впервые появляются именно в триасе, и шувозавры — отличный тому пример. Двуногость — это, конечно, необычный путь для родственников крокодилов, но динозавры и позже птицы его хорошо протоптали», — сказал ведущий автор исследования доктор Алан Тернер.

«Ранчо ведьм» и его окаменевшие секреты

Остатки «ведьмского крокодила» нашли на ранчо Гост-Ренч в штате Нью-Мексико — месте, широко известном как среди палеонтологов, так и среди любителей искусства: именно эти алые бедленды вдохновляли художницу Джорджию О'Кифф на ее знаменитые пейзажи.

Название рода скрывает детективную историю. По легенде, местные ранчеросы дали этому месту старое испанское название «Ranchos de los Brujos» — «Ранчо ведьм» — чтобы отпугнуть посторонних от незаконной торговли скотом братьев Арчулета, — рассказал соавтор исследования доктор Нейт Смит. Labrujasuchus сочетает это название с греческим словом "suchus" - "крокодил". Видовое название expectatus переводится как «ожидаемый» — исследователи же были уверены, что промежуточный вид рано или поздно найдется.

Этим летом исполняется ровно 20 лет с тех пор, как команда доктора Смита начала систематические раскопки в карьере Хейдена на Гост-Ренч. И ранчо до сих пор не исчерпало своих сюрпризов.

Триас – эпоха странных экспериментов

Labrujasuchus – это, по сути, крокодил в костюме страуса. Но он был далеко не единственным чудачеством своего времени. Рядом с ним в триасе жили лагерпетиды - двуногие родственники динозавров, потомки которых эволюционировали в птерозаврах; древесный Drepanosaurus с единственным огромным когтем и цепким хвостом; и Vancleavea – бронированная водяная рептилия, похожая на миниатюрный танк.

Labrujasuchus – лишь пятый известный науке вид шувозавридов – одной из наименее изученных групп триасовых рептилий. Каждая новая находка здесь непропорционально важна: она помогает понять, почему природа снова и снова возвращается к одним и тем же «архитектурным решениям» — двуногости, клюву, маленьким передним конечностям — даже у совершенно разных животных. Выходит, эволюция не знает запретных путей. Даже для родственников крокодилов.

