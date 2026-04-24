2200-летний римский корабль раскрыл тайны древнего судостроения
Древнеримский корабль, найденный у побережья Хорватии, стал источником новых открытий для археологов. Анализ пыльцы и покрытия показал, где судно могли строить и чинить.
Археологи узнали новые подробности о технологии строительства и ремонта кораблей во времена Римской республики благодаря исследованию обломков судна, которое затонуло около 2200 лет назад у побережья современной Хорватии. Неожиданно главной находкой для ученых стал не груз корабля, а его гидроизоляционное покрытие, в котором сохранились частицы пыльцы.
Об этом сообщило издание Popular Science.
Речь идет о затонувшем корабле Иловик-Паржине 1, который археологи обнаружили в 2016 году. Судно перевозило древесину и амфоры — древние сосуды для хранения вина. Причины его аварии пока остаются неизвестными.
Исследователи объясняют, что органические гидроизоляционные материалы редко становятся предметом детального изучения в археологии, хотя именно они могут многое рассказать о развитии морских технологий. Защитный слой, который наносили на корпус судна, удерживает пыльцу в своей липкой структуре, подобно тому, как древесная смола сохраняет мелкие частицы. Именно это позволило ученым установить, где корабль мог строиться, ремонтироваться и какими маршрутами ходил.
Для исследования команда ученых проанализировала 10 образцов покрытия с судна. Они использовали структурный, молекулярный и пыльцевой анализы. Результаты показали так называемый «молекулярный отпечаток» гидроизоляционного слоя: во всех образцах основным компонентом была нагретая хвойная смола или хвойный деготь, который также называют пеком.
В одном из образцов ученые обнаружили другую смесь — сочетание пчелиного воска и дегтя. Такой материал в греческом кораблестроении называли зописсой. Как отмечают исследователи, использование смолы и пчелиного воска упоминал еще римский писатель и натуралист Плиний Старший в своем труде «Естественная история». Обнаружение этой смеси на корабле свидетельствует, что подобную технологию использовали и в Адриатическом регионе.
По мнению исследователей, применение зописсы может подтверждать гипотезу о том, что корабль был построен в древней Брундизии — ныне это итальянский город Бриндизи. В тот период этот регион имел тесные связи с греческими колониями на территории материковой Италии.
Анализ пыльцы также подтвердил эту версию. Часть покрытия, вероятно, была нанесена неподалеку от Брундизия. Другие слои, как предполагают ученые, могли наносить уже на северо-восточном побережье Адриатики — там, где корабль впоследствии потерпел крушение.
Пыльца в покрытии происходила из разных природных зон. Среди нее обнаружили следы растений, характерных для лесов из падуба и сосны, кустарников с оливковыми и орешниковыми деревьями, районов с ольхой, ясенем, пихтой и буком. Часть этих растений типична для средиземноморского и адриатического побережья.
Отдельно исследователи установили, что корабль, вероятно, проходил несколько этапов ремонта или повторного нанесения покрытия. В целом судно могло получить четыре-пять слоев гидроизоляции в разное время. Один и тот же слой наносили на кормовую и центральную части корабля, тогда как на нос — по меньшей мере три разные партии материала. Это может свидетельствовать о последовательных ремонтах во время эксплуатации.
По словам ученых, результаты исследования позволяют лучше понять навигационные маршруты античных судов. Они считают, что корабль курсировал между западным побережьем Адриатики, где его, вероятно, построили и впервые покрыли защитным слоем, и восточным побережьем, где он мог проходить ремонт. Также не исключены перемещения между южными и северными участками этого побережья в течение всего срока службы судна.
Напомним, ранее мы сообщали, что во время раскопок на месте древнего поселения Виндонисса в Швейцарии археологи обнаружили остатки древнейшего римского военного лагеря и уникальный обугленный хлеб возрастом 2000 лет.