Сибирь / © Pixabay

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Российские ученые в сибирской вечной мерзлоте обнаружили микроскопическое животное, находившееся в замороженном состоянии около 24 тысяч лет. После размораживания осталась жива и смогла размножаться. Речь идет о коловратке — крохотном многоклеточном организме.

Об этом сообщает научное издание Daily Galaxy.

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После того, как коловратку разморозили, она не просто осталась жива — животное начало размножаться без спаривания.

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Коловратки этого типа могут размножаться путем партеногенеза, то есть без оплодотворения. Благодаря этому, ученые смогли получить потомство от размороженной особи и создать в лаборатории ее клональную культуру. Это позволило исследователям продолжить эксперименты уже с потомками древней коловратки.

По результатам морфологического и молекулярного анализа исследователи определили, что обретенное существо относится к роду Adineta. Ее внешние характеристики соответствовали современному представителю Adineta vaga, ранее найденному в Бельгии.

Находка привлекла большое внимание после публикации исследования в 2021 году. Особенно важно было то, что речь идет не об одноклеточном микроорганизме, а о многоклеточном животном, которое смогло пережить чрезвычайно длительный период замораживания.

Коловратки обладают чрезвычайной способностью к выживанию

Способность коловраток переживать заморозку сама по себе не была новой для науки.

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Известно, что бделоидные коловратки чрезвычайно устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды. Одним из механизмов такой выживаемости является криптобиоз — состояние, во время которого жизненные процессы организма резко замедляются или практически прекращаются.

В таком состоянии животное может пережить условия, которые были бы смертельны для большинства других организмов.

Предыдущие исследования, на которые ссылались авторы работы, показывали, что коловратки способны выживать в течение шести-десяти лет при температуре от -20 до 0 градусов Цельсия. Однако пребывание в вечной мерзлоте в течение десятков тысяч лет — совсем другой масштаб.

Потомки древней коловратки тоже выдержали заморозку

Чтобы проверить устойчивость организмов, ученые провели отдельный лабораторный эксперимент с потомством размороженной коловратки.

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Исследователи охлаждали животных примерно на 1 градус по Цельсию в минуту, после чего оставляли их в замороженном состоянии не менее семи дней.

После размораживания коловратки остались в живых. Этот результат показал, что не только самое древнее животное, но и его потомки сохранили способность переносить замораживание.

Эксперимент не воспроизвел 24 тысяч лет замерзания

В то же время исследователи не утверждали, что семидневный лабораторный эксперимент полностью воспроизводит условия, в которых коловратка находилась в вечной мерзлоте тысячелетий.

Эксперимент не воспроизвел 24 тысяч лет замораживания и не дал окончательного ответа на вопрос, какой именно биологический механизм позволил животному оставаться жизнеспособным так долго.

Он показал другое: размороженная коловратка и ее потомство способны переживать повторную заморозку.

Именно способность таких организмов останавливать жизненные процессы, переживать экстремальное охлаждение, затем возвращаться к нормальной жизнедеятельности и размножаться остается предметом дальнейших исследований.

Напомним, в песках Хиросимского залива обнаружили микроскопические частицы совершенно нового металлического сплава, образовавшегося во время ядерной бомбардировки.

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