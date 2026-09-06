- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 1530
- Время на прочтение
- 3 мин
24 000 лет в льду: ученые шокировали открытием — оживили замороженное существо, его вид поражает (видео)
Ученые разморозили существо, пролежавшее в вечной мерзлоте около 24 тысяч лет. По результатам морфологического и молекулярного анализа исследователи определили, что обретенное существо относится к роду Adineta.
Российские ученые в сибирской вечной мерзлоте обнаружили микроскопическое животное, находившееся в замороженном состоянии около 24 тысяч лет. После размораживания осталась жива и смогла размножаться. Речь идет о коловратке — крохотном многоклеточном организме.
Об этом сообщает научное издание Daily Galaxy.
Похоронен во льду в течение 24 000 лет: существо ожило после размораживания
После того, как коловратку разморозили, она не просто осталась жива — животное начало размножаться без спаривания.
Коловратки этого типа могут размножаться путем партеногенеза, то есть без оплодотворения. Благодаря этому, ученые смогли получить потомство от размороженной особи и создать в лаборатории ее клональную культуру. Это позволило исследователям продолжить эксперименты уже с потомками древней коловратки.
По результатам морфологического и молекулярного анализа исследователи определили, что обретенное существо относится к роду Adineta. Ее внешние характеристики соответствовали современному представителю Adineta vaga, ранее найденному в Бельгии.
Находка привлекла большое внимание после публикации исследования в 2021 году. Особенно важно было то, что речь идет не об одноклеточном микроорганизме, а о многоклеточном животном, которое смогло пережить чрезвычайно длительный период замораживания.
Коловратки обладают чрезвычайной способностью к выживанию
Способность коловраток переживать заморозку сама по себе не была новой для науки.
Известно, что бделоидные коловратки чрезвычайно устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды. Одним из механизмов такой выживаемости является криптобиоз — состояние, во время которого жизненные процессы организма резко замедляются или практически прекращаются.
В таком состоянии животное может пережить условия, которые были бы смертельны для большинства других организмов.
Предыдущие исследования, на которые ссылались авторы работы, показывали, что коловратки способны выживать в течение шести-десяти лет при температуре от -20 до 0 градусов Цельсия. Однако пребывание в вечной мерзлоте в течение десятков тысяч лет — совсем другой масштаб.
Потомки древней коловратки тоже выдержали заморозку
Чтобы проверить устойчивость организмов, ученые провели отдельный лабораторный эксперимент с потомством размороженной коловратки.
Исследователи охлаждали животных примерно на 1 градус по Цельсию в минуту, после чего оставляли их в замороженном состоянии не менее семи дней.
После размораживания коловратки остались в живых. Этот результат показал, что не только самое древнее животное, но и его потомки сохранили способность переносить замораживание.
Эксперимент не воспроизвел 24 тысяч лет замерзания
В то же время исследователи не утверждали, что семидневный лабораторный эксперимент полностью воспроизводит условия, в которых коловратка находилась в вечной мерзлоте тысячелетий.
Эксперимент не воспроизвел 24 тысяч лет замораживания и не дал окончательного ответа на вопрос, какой именно биологический механизм позволил животному оставаться жизнеспособным так долго.
Он показал другое: размороженная коловратка и ее потомство способны переживать повторную заморозку.
Именно способность таких организмов останавливать жизненные процессы, переживать экстремальное охлаждение, затем возвращаться к нормальной жизнедеятельности и размножаться остается предметом дальнейших исследований.
Напомним, в песках Хиросимского залива обнаружили микроскопические частицы совершенно нового металлического сплава, образовавшегося во время ядерной бомбардировки.