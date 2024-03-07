29 дней жары на Земле: нынешний февраль стал самым теплым за всю историю наблюдений

2024 год, вероятно, станет еще более жарким, чем предыдущий год. В результате январь уже был официально признан самым жарким за всю историю наблюдений, а теперь за ним последовал и февраль — температура в прошлом месяце была на 0,81°C выше средней. В то же время, если рассматривать Европу отдельно от остального мира, то температура в прошлом месяце была на 5,94°F (3,3°C) выше среднего показателя февраля 1991-2020 годов. Таким образом, февраль 2024 года окажется девятым подряд месяцем, бьющим температурные рекорды из-за глобального потепления.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Ученые отмечают, что тревожным выглядит то, что средняя температура нынешнего февраля была на 0,81°C теплее среднего мирового показателя за февраль 1991-2000 годов.

По словам директора Службы по изменению климата Copernicus Карло Буонтемпо, нынешний февраль присоединился к длинному ряду рекордов последних нескольких месяцев и виной тому выбросы парниковых газов. Он также заявил, что подобные события не кажутся чем-то "удивительным", поскольку продолжающееся потепление климатической системы, к сожалению, неизбежно приводит к новым экстремальным температурам.

Дальнейшее повышение глобальной температуры приведет к массовому голоду, вымиранию до половины видов животных и эмиграции миллионов людей из стран, которые станут непригодными для жизни, предупреждают эксперты.

Напомним, эксперты из Китайской академии метеорологических наук составили карты, где показаны три района, которые, скорее всего, будут охвачены рекордной жарой этого года. Основной причиной невероятной жары называют Эль-Ниньо, которое способствует повышению температуры моря, наблюдающейся в последние несколько лет.

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