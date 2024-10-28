3 млрд лет назад в Землю врезался гигантский астероид: как это изменило жизнь

Несмотря на все катастрофические последствия, оказалось, что это событие не так уж плохо повлияло на примитивную жизнь.

Ученые считают, что примерно 3,26 млрд лет назад на Землю упал гигантский астероид, не уничтоживший ранние живые организмы, а помог им процветать.

Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на исследования в журнале Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

Более 3 миллиардов лет назад в Землю врезался огромный астероид, по размерам в несколько раз больше Эвереста — самая высокая гора на планете. Падение астероида почти полностью уничтожило зарождающуюся на нашей планете жизнь, но неожиданным образом привело к изменениям, которые стали чрезвычайно благоприятными для развития жизни на Земле.

Столкновение, по оценкам ученых, произошло 3,26 млрд лет назад – в эпоху Палеоархей, когда завершилось формирование твердого ядра Земли.

"В то время Земля была фактически полностью водным миром, с небольшими участками суши – вулканами и скалами. В земной атмосфере и океане практически не было кислорода", – цитирует агентство Reuters геолога и одного из авторов исследования, сотрудника Гарвардского университета Эндрю Нолла.

Ученые считают, что падение астероида повлекло за собой гигантское цунами, которое изменило состав древнего океана и привело к выбросу горных пород в прибрежные районы. Также этот удар привел к нагреву атмосферы, испарению верхнего слоя океана и тому, что атмосфера Земли наполнилась огромным облаком пыли. Из-за нехватки солнечного света прекратился фотосинтез.

Однако, несмотря на катастрофические последствия столкновения с S2, жизнь на Земле уже через довольно короткий промежуток времени – от нескольких лет до нескольких десятков лет – не только восстановилась, но и стала более разнообразной, а популяции микроорганизмов – более многочисленными.

Как объясняют ученые, космическое событие кардинально изменило условия жизни, немедленно приведшие к его расцвету.

После столкновения с астероидом резко возросли популяции микроорганизмов, для которых основными питательными веществами являются железо и фосфор.

По версии ученых, железо стало доступным для микроорганизмов благодаря тому, что в результате удара, цунами и повышения температуры вода в океане перемешалась – богатый железом нижний слой поднялся на поверхность.

А множество фосфора, вероятно, принес на Землю сам метеорит. Как рассказывает геолог из Гарвардского университета Надя Драбон, астероид S2 был редкого типа метеоритов – углеродных хондритов, содержащих фосфор.

Напомним, к Земле летит одна из самых ярких комет.

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