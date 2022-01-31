30 мумий: в Египте археологи нашли скрытую семейную усыпальницу

Все мумии были разного возраста.

В египетском городе Асуан археологи обнаружили семейную усыпальницу, в которой находилось 30 мумий.

Об этом сообщает портал Live Science.

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Гробница была скрыта в здании, внутренние части которого были обожжены. Все мумии в усыпальнице были разного возраста. В частности, специалисты обнаружили мумии пожилых людей, которые страдали артритом, нескольких детей и новорожденных.

По мнению исследователей, она принадлежала одной семье, которая хоронила в ней тела покойных родных в период с первого века до нашей эры до второго или третьего столетия нашей эры.

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Напомним, в гробницах на Кипре, относящихся к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые обнаружили сотни погребальных предметов, останки более 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, похожий на те, которые носила жена древнеегипетского царя.

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