300-летний подземный склеп обнаружили благодаря обрушившейся гробнице

Ученые пока не знают, кто там был похоронен, однако не исключают — это были богатые люди.

Исследователи удивлены находкой

Исследователи удивлены находкой / © Pixabay

На церковном кладбище в селе Марток, Великобритания, случайно обнаружили 300-летний семейный склеп.

Об этом пишет BBC.

Подземный склеп оказался под гробницей, стоящей на территории Церкви всех святых. Его удалось обнаружить после того, как гробница упала в яму. Предполагается, что четырехметровая дыра в земле образовалась из-за размывших почву дождей.

По предварительным данным, склеп был построен в 1700-х годах из известняка хэмстоуном — его добывают только в графстве Сомерсет, где расположена церковь. Внутри похоронены четыре человека. Кто они точно пока неизвестно: обломки не дают священнослужителям прочитать надписи.

Отмечается, что останки могут принадлежать обеспеченным людям, поскольку строительство подобных подвалов не было дешевым. Вероятно, там похоронена семья Питтард, владевшая кожаным бизнесом в этом графстве.

Гробницу и склеп огородили. Находку подробно исследуют.

Напомним, во время раскопок вблизи города Лион археологи обнаружили мавзолей в возрасте около 2000 лет.

