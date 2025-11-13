- Дата публикации
300-летний подземный склеп обнаружили благодаря обрушившейся гробнице
Ученые пока не знают, кто там был похоронен, однако не исключают — это были богатые люди.
На церковном кладбище в селе Марток, Великобритания, случайно обнаружили 300-летний семейный склеп.
Об этом пишет BBC.
Подземный склеп оказался под гробницей, стоящей на территории Церкви всех святых. Его удалось обнаружить после того, как гробница упала в яму. Предполагается, что четырехметровая дыра в земле образовалась из-за размывших почву дождей.
По предварительным данным, склеп был построен в 1700-х годах из известняка хэмстоуном — его добывают только в графстве Сомерсет, где расположена церковь. Внутри похоронены четыре человека. Кто они точно пока неизвестно: обломки не дают священнослужителям прочитать надписи.
Отмечается, что останки могут принадлежать обеспеченным людям, поскольку строительство подобных подвалов не было дешевым. Вероятно, там похоронена семья Питтард, владевшая кожаным бизнесом в этом графстве.
Гробницу и склеп огородили. Находку подробно исследуют.
Напомним, во время раскопок вблизи города Лион археологи обнаружили мавзолей в возрасте около 2000 лет.