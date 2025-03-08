3D-печать пениса: инновация, которая может помочь многим мужчинам

Исследователи надеются, что в будущем этот метод поможет мужчинам с травмами пениса и эректильной дисфункцией.

Ученые совершили революционный прорыв в биомедицине, создав модель полового члена на 3D-принтере, которая может достигать эрекции.

Об этом говорится в опубликованном 4 марта в журнале Nature Biomedical Engineering.

В половом члене человека есть два кавернозных тела, которые наполняются кровью во время эрекции, и губчатое тело, окружающее уретру. Эти структуры покрыты белковой оболочкой, поддерживающей форму органа.

Одним из серьезных нарушений является болезнь Пейрони, что приводит к фиброзным рубцам в белковой оболочке. Это может вызвать болезненную и искривленную эрекцию. По данным Британской ассоциации урологов, это заболевание встречается у 6-10% мужчин.

Однако ученые напечатали модель полового члена из специального гидрогеля. Этот материал содержит жидкость и расширяется, имитируя естественную эрекцию.

Как 3D-печать помог животным

Исследователи засеяли искусственные кавернозные тела клетками пениса кроликов и свиней во избежание отторжения имплантатов. Через несколько недель после операции животные смогли достигать эрекции, спариваться и успешно размножаться.

Что это значит для людей

Хотя современная модель еще не содержит нервов, кровеносных сосудов и уретры, учёные надеются, что смогут усовершенствовать технологию.

"Предстоящие исследования могут сосредоточиться на регенерации нервов и создании искусственных кровеносных сосудов", – отмечают авторы работы.

Технология 3D-печати пениса может стать альтернативой трансплантации, которая сейчас производится крайне редко из-за рисков отторжения тканей и сложности восстановления функций органа.

Напомним, ученые открыли ген ожирения, заставляющий людей и собак набирать лишние килограммы.

Читайте также: